İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sgk borçlanma çeşitleri

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? Sgk borçlanma çeşitleri haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? Sgk borçlanma çeşitleri haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 23 Ağustos 2020 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 15:25
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sgk borçlanma çeşitleri
Takip Et:

Gelişen teknoloji ile birlikte artık e-Devlet sistemi üzerinden SGK borçlanma başvurusu yapılabilmektedir. Sisteme yeni eklenen hizmetle bundan böyle SSK, Bağkur, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması başvurularınızı kuruma gitmeden online olarak gerçekleştirebileceksiniz.

Askerlik borçlanması e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

e-Devlet sistemi üzerinden askerlik borçlanması başvurusunda bulunabilmek için ilk olarak T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Sistemde SGK bölümüne geldikten sonra;

-SSK için 4a Askerlik Borçlanması Başvurusu menüsünden,

-Bağkur için 4b Askerlik Borçlanması Başvurusu menüsünden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Askerlik borçlanması başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Sistem üzerinden borçlanma başvurusu yapıldıktan sonra ilgili belge SGK ekranına düşmektedir. Borçlanma işlemi tamamlandıktan sonra borçlu kişiye tebligat gönderilir. Tebligat alındıktan sonra ise borcun 1 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Doğum borçlanması e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?


e-Devlet sistemi üzerinden doğum borçlanması başvurusu yapabilmek için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Sonrasında işlemler şu şekildedir;

-Sisteme giriş yaptıktan sonra SGK bölümüne girilir,

-SSK için 4a Doğum Borçlanması Başvurusu,

-Bağkur için ise 4b Doğum Borçlanması Başvurusu menülerine girilerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanma başvurusunu doğum yapmadan önce sigortalı, bağkurlu olarak çalışmış ve doğumdan sonraki 24 ay süresince prim ödemesi yapılmamış kadınlar yapabilmektedir. Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar toplamda 2160 güne kadar yapılabilmektedir.

SGK borçlanma ödemesi nasıl yapılır?

SGK’ya olan borçlanmalarınızı tüm bankaların online kanalları aracılığıyla SGK Ödeme- SGK Borçlanma menüsü üzerinden yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 23.08.2020 15:25
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emlak Bankası tekrar açıldı! Yeniden hizmet verecek
Emlak Bankası tekrar açıldı! Yeniden hizmet verecek
Asgari Ücrette Verginin Kaldırılması İçin Meclis’e Önerge!
Asgari Ücrette Verginin Kaldırılması İçin Meclis’e Önerge!
BDDK’dan Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yeni destek
BDDK’dan Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yeni destek
İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 2020 listesini açıkladı
İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 2020 listesini açıkladı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Hasan Şaş görevi bıraktı mı? Neden bıraktı? İstifa mı etti? Hasan Şaş istifa sebebi
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 28 Ağustos-4 Eylül BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler
2019 İETT Metrobüs hatları ve durakları
23 Temmuz Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! Tv'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada mercimek çorbası görmek ne demektir? Rüyada mercimek çorbası içtiğini görmenin anlamı ve tabiri
Bakıcı desteği nasıl alınır? Bakıcı desteği alma şartları nelerdir?
Kredi sicili kötü olanlar için sicil af teklifi verildi! Sicil affı ile ilgili detaylar
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
65 Yaş yaşlılık aylığı ödemeleri ne zaman yapılır? 2020 Yaşlılık aylığı ödeme tarihleri
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.