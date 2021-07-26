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SGK emeklilerine zam müjdesi! emekliye tam 1200 TL ödeme yapılacak!

Emekli olan vatandaşlar Kurban Bayramı ikramiyesi ile birlikte ek zam müjdesini de bir arada yaşayacaklar. Peki 1200 TL ‘yi bulan ek zam kimleri kapsamı altına alacak? Emekliler enflasyon zammı ile birlikte yeni emekli maaşlarını da bankalardan çekmişlerdi. Fakat şimdi emekliler için yeni bir zammın daha yolda olduğu haberi duyuruldu. Yapılan zam ile birlikte yeni emekli maaşına dair bütün detaylar haberimizde..

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42
SGK emeklilerine zam müjdesi! emekliye tam 1200 TL ödeme yapılacak!
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Sosyal Güvenlik Kurumu ‘ndan yapılan bir açıklama sayesinde emekli olan vatandaşların yüzleri bir kere daha gülmüş olacak. Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı için verilmiş olan bayram ikramiyeleri ile emekli olanlar oldukça önemli bir kazanç elde etmiş oldular. Hem Ramazan Bayramı ‘nda hem de Kurban Bayramı ‘nda bayram ikramiyesi almalarının yanında bir de emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam ile ilgili de birtakım önemli gelişmeler yaşandı. 1200 TL olan emekli ek zammı ne zaman uygulamaya konulacak? Verilen bayram ikramiyeleri sayesinde çifte bayram yapan emekli vatandaşlara devlet tarafından yeni bir sürpriz daha geliyor.

Emekli vatandaşlara ek zam yapılacak!

Emekli olan vatandaşlarımızın ek zam alabilmeleri için gereken bütün çalışma süreçlerinin başlatıldığı bildirildi. Özellikle de Temmuz ayı içerisinde verilmiş olan enflasyon zammından sonra yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri de emeklilere adeta bir ilaç niteliğindeydi. Emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam ile birlikte gelirlerine gelir katacak olan emeklilerin de zamlı maaş ödemelerini ise hangi tarihte alacakları merak edilmeye başlandı.

Emekli vatandaşlara yeni maaş zammı geliyor!

Hali hazırda emekli olan vatandaşlar, maaşlara yapılacak olan yeni zam haberinin ardından ne kadarlık bir ödeme alacaklarını da merak etmeye başladılar. Mevcutta alış oldukları emekli maaşlarının üzerine tam olarak 1200 TL ‘lik bir ek zam gelme ihtimalide var. Bu konu hakkında ise Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinden ise bir açıklama yapmaları beklenmektedir. Çünkü bu miktarda bir emekliye maaş zammı gelmesinin ardından emekli vatandaşlar Kurban Bayramı ‘nın ardından ikinci kere bir bayram daha yaşayabilirler. Bir sonraki emekli maaşlarına yapılacak olan enflasyon zammının yapılabilmesi için emeklilerin yıl sonunu beklemeleri gerekmektedir çünkü, enflasyon zamları 6 ayda bir yapılmaktadır. 6 ayda bir yapılmakta olan enflasyon zammının yanı sıra emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam miktarının da ne zaman uygulamaya konulacağı da bir hayli merak edilmektedir. Yapılacak olan ek ödeme sınırında ki artıştan sonra emekli vatandaşlara 1554 TL yerine 1686 TL miktarında bir emekli ödemesi yapılacağı da bildirildi.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:42
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