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Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2020 sgk cenaze parası ne kadar?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? sgk cenaze parası ne kadar? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 17.09.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

17 Eylül 2020 Perşembe 12:40
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2020 sgk cenaze parası ne kadar?
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SGK’nın vefat eden insanlara yaptığı yardım paralarından yararlanabilmek için ölen kişinin yakınlarının SGK’ya kayıt yaptırması gerekir. SGK cenaze yardımları yalnızca ölen kişilerin birinci derece yakınlarına veriliyor.

SGK cenaze yardımı başvuruları

Cenaze yardımlarına başvuruda bulunacak kişilerde bazı şartlar aranmaktadır. Buna göre;

Ölen kişinin evli olması halinde eşi cenaze yardımına başvurabilir,

Ölen kişinin çocuklarının olması halinde çocuklar başvurabilir,

Çocuk sahibi olmayan kişilerin cenazesinde kardeşler maddi yardım talebinde bulunulabilir,

Eş, çocuk veya kardeşi olmayan kişiler vefat ettiğinde cenaze masraflarını üstlenen vatandaşlar için cenaze yardımları yapılabilir.

SGK cenaze yardımları nasıl yapılır?

SGK cenaze yardımları;

Emekli Sandığına bağlı kişilerin vefat etmesi,

SGK’ya bağlı çalışanın hayatını kaybetmesi,

Yaşlılık aylığı alanların vefat etmesi,

Sigortalı çalışanların işten ayrıldığı aynı yıl içerisinde ölüm gerçekleşmesi halinde verilebiliyor.

Cenaze yardım başvurularında gereken evraklar nelerdir?

SGK cenaze yardım başvurusu yapacak kişilerin;

Kimlik belgesi,

Ölüm belgesi,

Muhtarlıktan imzalı belge ile başvuru yapması gerekmektedir.

SGK cenaze yardımı nasıl öğrenilir?

Cenaze yardımının hesaba transfer edilip edilmediğini öğrenebilmek için;

İldeki SGK müdürlüğünü aramanız,

SGK merkezlerinden para sorgulama yapmanız,

e-Devlet’ten online sorgulama yapmanız gerekmektedir.

SGK cenaze yardımı e-Devlet sorgulama ekranı

SGK cenaze yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra ‘’e-Hizmetler’’ bölümüne giriş yapın. Açılan ekranda kurumlar listesi görülür ve listeden SGK’yı seçin. Şahıs ödemeleri sekmesine giriş yaparak sorgulama işlemini tamamlayın.

SGK cenaze yardımlarında belirli bir süre olur mu?

Cenaze yardımlarından yararlanabilmek için geçerli süre 5 yıl olmaktadır. Ölen kişinin yakınlarının beş yıl içinde SGK’ya gerekli belgelerle başvuru yapması halinde geçmiş dönemdeki cenaze masrafları için para alınabiliyor. Verilen sürenin tamamlanması durumunda hak talep edilemez.

Cenaze parasıyla ölüm maaşı aynı mıdır?

Cenaze yardımları tek sefere özgüdür ve bu tutar vefat eden kişinin cenaze masraflarının karşılanabilmesi için verilir. Ölüm aylıkları ise ölen kişilerin yakınlarına düzenli olarak ödenen maaşlardır. Ölüm maaşı alma hakkına sahip kişiler;

Vefat eden kişinin anne veya babası,


Vefat eden kişinin çocukları ve eşidir.

SGK cenaze yardımı ne kadar?

Cenaze masraflarının karşılanabilmesi için yapılan ardım ödemeleri zamlarla 800 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutarın tespit edilmesinde ülkedeki enflasyon oranları etkili olmaktadır.

SGK ölüm maaşlarında istenen şartlar nelerdir?

Ölen kişinin en az 5 yıl sigortalı çalışması,

900 gün yaşlılık veya ölüm sigorta primini ödemesi,

Ölen kişinin yaşlılık veya malullük hakkının bulunması,

Vefat eden vatandaşın geriye dönük sigorta prim borcunun olmaması gerekmektedir.

SGK ölüm aylığı ne kadar?

SGK ölüm aylığı maaş oranları;

Ölen kişinin eşi çalışmıyorsa aylık yüzde 75,

Ölen kişinin eşi devlette çalışıyorsa yüzde 50,

Ölen kişinin çocuğunun olması halinde çocuğa yüzde 30, eşe yüzde 60,

Ölen kişinin iki çocuğunun olması halinde çocuklardan her birine yüzde 25, eşe yüzde 50 maaş verilir,

Kız çocuğunun bir tane olması halinde yüzde 50 maaş yardımı yapılır.

SGK ölüm maaşı başvuruları

SGK ölüm maaşı başvurularında;

Ölüm maaş dilekçesi,

Vukuatlı nüfus kayıt öneği,

Veraset ilanı,

Son 6 ay içinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf,

Kimlik fotokopisi,

Ölüm maaşı alma hakkı kazananların çalışma durumu,

Eğitim gören çocuklar varsa öğrenci belgeleri gerekmektedir.

Ölüm maaşını alabilmek için SGK’lı olarak çalışmamanız gerekir. Ölüm maaşları Ziraat Bankası’na yatırılır ve bu nedenle ödeme için hesap açmanız gerekir.

Erkek çocuklarına SGK ölüm aylığı bağlanması

Erkek çocuklarının babasının vefat etmesi halinde maaş alabilme yaşı lise okumaları halinde 20, üniversite okumaları halinde 25’tir. Her iki yaş grubunda da maaşlarda eli veya bekar olma şartı aranmaz.

Kız çocuklarına SGK ölüm aylığı bağlanması

Kız çocuklarına SGK ölüm aylığı bağlanması için bekâr olma şartı aranır. Öte yandan evli olup ayrılma halinin yaşanmasıyla SGK’ya müracaat edilmek suretiyle ölüm aylığı alınabilmektedir.

SGK ölüm aylığı başvuruları nereye yapılır?

Ölüm maaşı başvurusunda bulunacak bireylerin ilk olarak SGK müdürlüklerine gitmesi gerekir. Başvuru yapacaklar şahsi olarak müracaat etmelidirler. Öte yandan talep edilen belgelerde eksik veya hata olması halinde başvurular kabul edilmeyecektir. Daha önce evli olup daha sonra boşanan kadınların müracaat etmesi halinde boşanıldığını gösteren belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekir.

Hangi hallerde ölüm aylığı kesilir?

Ölüm maaşının sonlanma durumu ancak hak sahibinin SGK’lı olarak bir kurumda çalışması veya ayrılan eşlerin aynı evde yaşamasıdır. SGK tarafından boşanan eşlere denetimler yapılır ve aynı evde yaşandığının tespit edilmesiyle maaş kesilir. Öte yandan erkek çocukları da 25 yaşına girdiğinde maaş alamazlar.



Son Güncelleme: 17.09.2020 12:40
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Anahtar Kelimeler:
ölüm AylığıCenaze YardımıSGK
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