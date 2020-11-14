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SGK borçlarına yapılandırma müjdesi

SGK borcu olanlara müjdeli haber geliyor. Borçlar yapılandırılacak. Vatandaşlar SGK borç yapılandırma kimleri kapsıyor, kimler yapılandırmadan yararlanabiliyor sorusunu araştırmaya başladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 21:24
SGK borçlarına yapılandırma müjdesi
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TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından kabul edilen vergi affı yasasının ardından vatandaşlar hangi borçların yapılandırılacağını araştırmaya başladı. Uygulama sayesinde vergi borcu olan vatandaşlar borçları yapılandırarak ödeyebilecek.

Yapılandırmadan kimler yararlanabiliyor?

Vergi yapılandırmasının içerisinde SGK borcu, prim boru gibi borçlarda yer alıyor. Yapılandırmadan en geniş anlamda Bağkurlular yararlanabilecek. Kanunun yasalaşması halinde SGK güvenlik primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası, SGK destek prim borçları, isteğe bağlı olarak emekli olmak isteyenlerin ödedikleri primler, Bağkur’luların durdurulmuş olan sigortalılık sürelerine ait primler ve genel sağlık sigortası primleri yasa kapsamında yapılandırılacak.


Yasanın yürürlüğe girmesi halinde uygulamadan 1.2 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

Borç yapılandırma nasıl yapılacak?

Yapılandırma kapsamında en önemli tarih 31 Ağustos 2020 olarak söyleniyor. Söz konusu tarih ile birlikte bu tarihten öncesi için borçlu olan kişilerin borçları yapılandırılacak. Uygulamaya başvurular ise 2020 yılının sonuna kadar yapılırken yapılandırmaya başvuranların ödemeleri peşin ve taksitlendirme seçeneklerine göre yapılacak.

Borçların ilk ödemesi 2021 yılının Şubat ayında başlayacak olup anaparanın tamamının bitmesinin ardından gecikme faizi ve cezaların %90’lık kısmı silinecek. Bunun yanı sıra borçlar 6-9-12 ve 18 taksit olarak yapılandırılabilecek. Taksitler 2 ayda bir olarak ödenecek.

Bağkur yapılandırmasını içeriyor

Bağkur’lu olan yani 4B kapsamında sigortalı olan kişiler biriken prim borçlarını ödemekte sorun yaşıyor. Bu prim borçları yeni yapılandırma yasasıyla birlikte daha kolay ödeme planıyla ödenebilecek. Ödemeler 2 ayda bir yapılacak olup 18 taksit şeklinde ödenebilecek. Öte yandan başvuru yapan kişilerin sigortalılık durumları 1 Kasım 2020 tarihinde başlatılmış olacak.



Son Güncelleme: 14.11.2020 21:24
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SGKBorçPrim
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