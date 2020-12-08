Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı

Pandemi nedeniyle toplu taşıma araçlarından uzaklaşan insanlar kendi araçlarını almaya başladılar. Bu doğrultuda da araç fiyat listeleri neredeyse her gün değişmeye başladı. Her marka kendi fiyat listesinde sık sık değişikliğe gitti. Markalar arsından en çok tercih edilenlerden biri olan Fiat ise 2020 Aralık ayı için fiyat listesini yeniledi. Tüm modellerini kapsayan bu fiyat listesi önceki aylara göre değişiklik göstermektedir.

Sedan, Hatchback, Stationwagon gibi çeşitleri bulunan Fiat Egea serisi her modelde fiyat farklılığı göstermektedir. Çeşitlerin fiyatları 129 bin TL’den başlamaktadır. 231 bin TL’ye kadar da çıkmaktadır.

Ayrıntılı fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

Easy 1.4 Fire 95 HP araç için belirtilen fiyat 129 bin 900 TL’dir.

Easy 1.3 M.Jet 95 HP için belirtilen fiyat 165 bin 900 TL’dir.

Easy 1.6 M.Jet 120HP DCT için belirtilen fiyat 208 bin 900 TL’dir.

Urban Plus 1.4 M.Jet 95 HP için belirtilen fiyat 140 bin 800 TL’dir.

Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP için belirtilen fiyat 173 bin 900 TL’dir.

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP için fiyat 211 bin 900 TL’dir.

Urban Plus 1.6 M.Jet 120HP DCT için fiyat 223 bin 900 TL’dir.

Sedan Mirror 1.4 Fire 90 HP için fiyat 144 bin 900 TL’dir.

Sedan Mirror 1.3 M.Jet 95 HP için ise fiyat 184 bin 900 TL’dir.

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP fiyatı 225 bin 900 TL’dir.

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT fiyatı ise 231 bin 900 TL’dir.