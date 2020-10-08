Serbest meslek kazancı olan kişiler ne kadar vergi ödeyecek?

Yılın son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar yıllı vergi ödemelerini araştırmaya başladı. Son yapılan düzenlemeyle serbest meslek kazançlarında alınan vergiler değiştirildi. Serbest meslek kazancı olan kişilerin beyanname vermesi gerekmektedir.

Serbest meslek kazançlarında vergi sistemi değişti

Telif haklarını da içine alan serbest meslek kazançlarındaki vergi düzenlemesinde yapılan değişiklikle alınan verdi oranı yüzde 17’den yüzde 40’a çıkarıldı. Geliri 600 bin TL’yi aşan kişiler verdiği beyannamenin ardından %40 oranında vergi vermektedir.

Düzenleme kapsamında olanlar

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler sonucunda meslek gruplarında istisna yaratan hallede de değişiklik yapıldı. Buna göre telif hakları ve diğer serbest meslek gruplarının gelir beyanında bulunmasına gerekmektedir. 2020 yılında kazancı 600 bin TL ve üzeri olan kişiler ise %40 oranında vergi verecektir. Daha önce %17 olarak vergi verenlerden kalan yüzdelik oran hesaplanarak alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan düzenlemeyle ilgili açıklamasında hangi meslek gruplarının istisnadan yararlanacağını duyurdu. Buna göre yazar, tercüman, heykeltıraş, hattat, ressam, bilgisayar programcısı, mucitler ve kanuni mirasçılar yararlanabiliyor. Ayrıca şiir, hikaye, roman, bilimsel araştırma yazarları, bilgisayar yazılımcısı, karikatürist, fotoğrafçı, sinema yönetmeni, yapımcısı ve senaristlerin eserleri ihtira beratları yer alırken, söz konusu eserlerin gazete, dergi, televizyon gibi ortamlarda satışa sunulması durumunda da elde edilen gelir istisna olarak bildiriliyor.

Yukarıda belirtilen mesleklerden 2020 yılında elde edilen gelir 200 bin TL’yi aşarsa, bu kazancın %17’si vergi olarak alınıyor. Bu kazanç grubunun beyanname doldurmasına gerek kalmaz. Ancak geliri 600 bin TL ve üzeri olması halinde söz konusu kişinin beyanname doldurması gerekmektedir. Bu kişilerden alınan vergi oranı ise %40 olarak uygulanmaktadır.

Kazancın 600 bin lirayı aşması halinde yüksek vergi

Yapılan vergi düzenlemesi sonrası geliri 600 bin TL ve üzerinde olan kişilere beyanname belirtme zorunluluğu getirilirken, bu kişilere uygulanan vergi oranı da %40’a çıkarıldı.