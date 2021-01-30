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Şekerbank ve Petrol Ofisi’nden çiftçilere özel mazot alımlarında kampanya anlaşması!

Şekerbank’ın çiftçilerin mazot alımlarında ödemelerini kolaylaştırmak için Petrol Ofisi ile yaptığı iş birliğine dair bütün detaylar sizler için hazırladığımız haberimizde yer alıyor!

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:00
Şekerbank ve Petrol Ofisi’nden çiftçilere özel mazot alımlarında kampanya anlaşması!
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 Şekerbank, tarımsal üretim ve çiftçilere verdiği desteği ara vermeden devam ettiriyor. Şekerbank ve Petrol Ofisi, çiftçilerin mazot alırken yaptıkları ödemeleri kolaylaştırmak için yeni bir iş birliğine girdi. Bu iş birliği doğrultusunda, çiftçiler anlaşmanın geçerli olduğu Petrol Ofisi istasyonlarında ödeme işlemlerini Şekerbank’ın çiftçilere özel olarak çıkardığı “Hasat Kart” ile yapabilecekler. Çiftçiler Hasat Kartları ile, anlaşmanın geçerli olduğu Petrol Ofisi istasyonlarına giderek mazotlarını 5 ay vade ve sıfır faiz imkanı ile alabilecek ve ödemelerini de hasat zamanı gelene kadar erteleyebilecekler.

 Şekerbank’ın çiftçilere özel olarak hazırladığı Hasat Kartla birlikte, çiftçiler ihtiyaçlarını esnekleşen ödeme vadeleri ve uygun faiz oranlarıyla rahatça karşılayabilecekler. Hasat Kart ile birlikte çiftçiler, ödemelerini hasat zamanı gelince yapabildikleri gibi anlaşma sağlanan yerlerden mazot, tohum, gübre, yem, zirai ilaç ve fide gibi ihtiyaçlarını da giderebiliyorlar. Ayrıca Hasat Kartla çiftçiler 7 gün 24 saat Şekerbank ve başka bankaların ATM’lerinden nakit olarak paralarını çekebilirken, borçlarını da Şekerbank ATM’leri, şubeleri veya da PTT şubelerinden ödeyebiliyorlar.



Son Güncelleme: 30.01.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
şekerbankPetrol OfisiçiftçiMazotKampanyaIş Birliği
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