İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Şekerbank tarım kredisi özellikleri nelerdir? 2020 Şekerbank tarım kredisi kampanyası

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Şekerbank tarım kredisi özellikleri nelerdir? Şekerbank tarım kredisi kampanyası konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 7 Eylül 2020 Pazartesi günü yayınlanan Şekerbank tarım kredisi özellikleri nelerdir? haberimize göz atabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:43
Şekerbank tarım kredisi özellikleri nelerdir? 2020 Şekerbank tarım kredisi kampanyası
Takip Et:

Şekerbank tarafından düzenlenen tarım kredi destekleriyle çiftçilere destekler veriliyor. Şekerbank tarımsal yatırım kredisi ile tarımsal işletme kredileri iki 2 grupta incelenmektedir.

Şekerbank tarım kredisi özellikleri

Şekerbank tarafından tarım kredisi olarak finanse edilen kredi özellikleri;

Düşük faiz olanağı,

60 aya varan vade fırsatı,

Bütçeye uygun geri ödeme planı (3 ayda bir, yılda 1) şeklindedir.

Tarım kredisi kapsamında sulama, hayvancılık veya diğer tarımsal çalışmalara destekler veriliyor. Şekerbank’ın çiftçiler için sunduğu kredilerde geri ödemeler düzenli olarak yapılırsa daha uygun faiz oranları uygulanıyor. Şekerbank çiftçilere verdiği kredilerden masraf almamaktadır.

Şekerbank damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi

Şekerbank’ın süt hayvancılığı ile besicilik kredisi kampanyasında barınak inşası ile ihtiyaç duyulan diğer temel malzemeler için kredi destekleri verilmektedir. Buna göre;

Ürünlerin fatura değerinin yüzde 75’ine kredi veriliyor.

Eğer canlı hayvanlar damızlıksa Tarım İlçe Müdürlüğü kaydı olması,


Süt hayvanlarında minimum 5, besicilik hayvanlarında en az 10 hayvan alınması gerekmektedir.

Şekerbank kredi faiz oranları yılda yüzde 12’dir.

30.000 TL krediye 12 ay vadeyle sahip olursanız yapacağınız toplam geri ödeme tutarı 33.600 TL olmaktadır. 12 ay eşit taksitlerle ödeme yapmanız halinde aylık ödemeler 2800 TL olacaktır. Şekerbank tarım kredisi alacak başvuru sahipleri Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlıysa ÇKS belgesi bankaya ibraz edilmelidir.

Şekerbank küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi

Şekerbank küçükbaş hayvancılık kredileri kapsamında düşük faiz oranı ile uzun vadeli geri ödeme olanağı sağlayarak çiftçileri rahatlatmaktadır. Buna göre;

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için ihtiyaç duydukları malzemelerin satın alınıp ahır vb. barınak yapımlarında harcama yapılan bedelin yüzde 75’ine kredi verilmektedir.

Koyun alımlarında en az 50, keçi alımlarında en az 24 baş hayvan alımları yapılması isteniyor.

Şekerbank kredi kullandıracağı çiftçiler için ÇKS belgesi olup 2 yıl çiftçilik deneyimine sahip olmasını şart koşmaktadır.

Şekerbank yüzde 11 – 12 arasında faiz uyguluyor.

Şekerbank kanatlı hayvancılık kredi kampanyası

Şekerbank, kanatlı hayvan alımları için kredi destekleri sağlamaktadır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için kredi alabilmek için başvuruda bulunan kişilere düşük faiz oranlarıyla kredi kullandırılmaktadır. Kredi kapsamında 60 ay vade olanağı da sağlanıyor.

Şekerbank arıcılık kredi kampanyası

Şekerbank 36 ay vade ve yılda bir defa ödeme fırsatıyla arıcılık kredisi finanse ediyor.

Şekerbank su ürünleri kredi kampanyası

Şekerbank; su ürünleriyle uğraşmakta olan kişilere temel ihtiyaçlarının karşılanması için kredi desteği veriyor. Banka, ibraz edilen faturaların yüzde 75’ini kredilendirmekte ve 5 yıl geri ödeme olanağı sağlamaktadır.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredisişekerbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları

Popüler Haberler

Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2020
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2020 kömür yardım başvuru şartları
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılıyor? 2020 Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 7 Eylül 2020 Pazartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2020
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2020 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Star TV Sevgili Geçmiş dizisinin çekimlerine başladı
Genç Çiftçi Projesinden kimler faydalanabilir? Genç Çiftçi Projesi başvuru şartları
Şok market 15 Nisan – 22 Nisan 2020 bu haftanın indirimli ürünler listesi
2020 Devlet memurlarına faizsiz kredi veren bankalar
2020 LGS yeni sınav tarihi belli oldu mu? LGS 2020 ne zaman?
SGK şifre başvurusu nasıl olur? e-Bildirge şifre başvuru formu 2020
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 7 Eylül 2020 Pazartesi En uygun konut kredisi faizleri
Aile hekimini değiştirmek mümkün müdür? 2020 aile hekimi ne kadar sürede değişir?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2020 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.