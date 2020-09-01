İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Şekerbank tarım kredisi ile damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi kampanyaları 2020

Gündemi bir süredir meşgul eden Şekerbank tarım kredisi ile damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi kampanyaları haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 1 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 01.09.2020li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:02
Şekerbank tarım kredisi ile damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi kampanyaları 2020
Takip Et:

Şekerbank tarafından düzenlenen tarım kredi destekleriyle çiftçilere destekler veriliyor. Şekerbank tarımsal yatırım kredisi ile tarımsal işletme kredileri iki 2 grupta incelenmektedir.

Şekerbank tarım kredisi özellikleri

Şekerbank tarafından tarım kredisi olarak finanse edilen kredi özellikleri;

Düşük faiz olanağı,

60 aya varan vade fırsatı,

Bütçeye uygun geri ödeme planı (3 ayda bir, yılda 1) şeklindedir.

Tarım kredisi kapsamında sulama, hayvancılık veya diğer tarımsal çalışmalara destekler veriliyor. Şekerbank’ın çiftçiler için sunduğu kredilerde geri ödemeler düzenli olarak yapılırsa daha uygun faiz oranları uygulanıyor. Şekerbank çiftçilere verdiği kredilerden masraf almamaktadır.

Şekerbank damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi

Şekerbank’ın süt hayvancılığı ile besicilik kredisi kampanyasında barınak inşası ile ihtiyaç duyulan diğer temel malzemeler için kredi destekleri verilmektedir. Buna göre;

Ürünlerin fatura değerinin yüzde 75’ine kredi veriliyor.

Eğer canlı hayvanlar damızlıksa Tarım İlçe Müdürlüğü kaydı olması,


Süt hayvanlarında minimum 5, besicilik hayvanlarında en az 10 hayvan alınması gerekmektedir.

Şekerbank kredi faiz oranları yılda yüzde 12’dir.

30.000 TL krediye 12 ay vadeyle sahip olursanız yapacağınız toplam geri ödeme tutarı 33.600 TL olmaktadır. 12 ay eşit taksitlerle ödeme yapmanız halinde aylık ödemeler 2800 TL olacaktır. Şekerbank tarım kredisi alacak başvuru sahipleri Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlıysa ÇKS belgesi bankaya ibraz edilmelidir.

Şekerbank küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi

Şekerbank küçükbaş hayvancılık kredileri kapsamında düşük faiz oranı ile uzun vadeli geri ödeme olanağı sağlayarak çiftçileri rahatlatmaktadır. Buna göre;

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için ihtiyaç duydukları malzemelerin satın alınıp ahır vb. barınak yapımlarında harcama yapılan bedelin yüzde 75’ine kredi verilmektedir.

Koyun alımlarında en az 50, keçi alımlarında en az 24 baş hayvan alımları yapılması isteniyor.

Şekerbank kredi kullandıracağı çiftçiler için ÇKS belgesi olup 2 yıl çiftçilik deneyimine sahip olmasını şart koşmaktadır.

Şekerbank yüzde 11 – 12 arasında faiz uyguluyor.

Şekerbank kanatlı hayvancılık kredi kampanyası

Şekerbank, kanatlı hayvan alımları için kredi destekleri sağlamaktadır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için kredi alabilmek için başvuruda bulunan kişilere düşük faiz oranlarıyla kredi kullandırılmaktadır. Kredi kapsamında 60 ay vade olanağı da sağlanıyor.

Şekerbank arıcılık kredi kampanyası

Şekerbank 36 ay vade ve yılda bir defa ödeme fırsatıyla arıcılık kredisi finanse ediyor.

Şekerbank su ürünleri kredi kampanyası

Şekerbank; su ürünleriyle uğraşmakta olan kişilere temel ihtiyaçlarının karşılanması için kredi desteği veriyor. Banka, ibraz edilen faturaların yüzde 75’ini kredilendirmekte ve 5 yıl geri ödeme olanağı sağlamaktadır.



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredisişekerbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?

Popüler Haberler

Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Hindistan yaşam şartları nasıl? 2020 Hindistan asgari ücretleri
Maske cezasına nereden bakılır? 2020 Maske cezası e devlete ne zaman düşer?
Kamu Kurumlarına Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunu 58 bin 196 personel işçi ve memur alımı 1 Eylül 2020 Salı
Değerli konut vergisi ne demek? 2020 Kimler değerli konut vergisi ödemez?
Şekerbank tarım kredisi ile damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi kampanyaları 2020
Doğum parası ne zaman alınır? 2020 Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?
İyi Aile Babası dizi konusu ne? Show TV İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak?
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 ipragaz tüp kaç para?
2020 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir? Kimler esnaf kefalet kredilerinden yararlanabilir?
Devlet memurluğu hangi sebeplerle sona erer? Devlet memurluğundan çekilme ve çıkarılma nasıl olur?
Akbank'dan konut kredisi faiz oranlarında indirim! Yeni faiz oranları ve kredi hesaplaması
Zuhal Topal’la Sofrada programı yeni sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler değişecek?
Kulak çınlaması sebepleri nedir? Kulak neden çınlar? Kulak çınlaması sebepleri ve tedavileri
KPSS puan türleri nedir? Hangi puan türü nerede kullanılır? Hangi puan türü ile ne tercih yapılır?
Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Aviva Bireysel Emeklilik Sisteminden kimler yararlanabilir? 2020
Yemin Reyhan kimdir? Gerçek adı ne? İlayda Altuntaş oynadığı diziler
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Benim Adım Melek Cumali yeni sezonda dizide olmayacak mı? Nizam Namidar diziden ayrıldı mı?
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmenin anlamı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.