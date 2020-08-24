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Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2020 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı

Okurlarımızın merak ettikleri Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizde Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:44
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2020 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
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Şekerbank tarafından düzenlenen tarım kredi destekleriyle çiftçilere destekler veriliyor. Şekerbank tarımsal yatırım kredisi ile tarımsal işletme kredileri iki 2 grupta incelenmektedir.

Şekerbank tarım kredisi özellikleri

Şekerbank tarafından tarım kredisi olarak finanse edilen kredi özellikleri;

Düşük faiz olanağı,

60 aya varan vade fırsatı,

Bütçeye uygun geri ödeme planı (3 ayda bir, yılda 1) şeklindedir.

Tarım kredisi kapsamında sulama, hayvancılık veya diğer tarımsal çalışmalara destekler veriliyor. Şekerbank’ın çiftçiler için sunduğu kredilerde geri ödemeler düzenli olarak yapılırsa daha uygun faiz oranları uygulanıyor. Şekerbank çiftçilere verdiği kredilerden masraf almamaktadır.

Şekerbank damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi

Şekerbank’ın süt hayvancılığı ile besicilik kredisi kampanyasında barınak inşası ile ihtiyaç duyulan diğer temel malzemeler için kredi destekleri verilmektedir. Buna göre;

Ürünlerin fatura değerinin yüzde 75’ine kredi veriliyor.

Eğer canlı hayvanlar damızlıksa Tarım İlçe Müdürlüğü kaydı olması,


Süt hayvanlarında minimum 5, besicilik hayvanlarında en az 10 hayvan alınması gerekmektedir.

Şekerbank kredi faiz oranları yılda yüzde 12’dir.

30.000 TL krediye 12 ay vadeyle sahip olursanız yapacağınız toplam geri ödeme tutarı 33.600 TL olmaktadır. 12 ay eşit taksitlerle ödeme yapmanız halinde aylık ödemeler 2800 TL olacaktır. Şekerbank tarım kredisi alacak başvuru sahipleri Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlıysa ÇKS belgesi bankaya ibraz edilmelidir.

Şekerbank küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi

Şekerbank küçükbaş hayvancılık kredileri kapsamında düşük faiz oranı ile uzun vadeli geri ödeme olanağı sağlayarak çiftçileri rahatlatmaktadır. Buna göre;

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için ihtiyaç duydukları malzemelerin satın alınıp ahır vb. barınak yapımlarında harcama yapılan bedelin yüzde 75’ine kredi verilmektedir.

Koyun alımlarında en az 50, keçi alımlarında en az 24 baş hayvan alımları yapılması isteniyor.

Şekerbank kredi kullandıracağı çiftçiler için ÇKS belgesi olup 2 yıl çiftçilik deneyimine sahip olmasını şart koşmaktadır.

Şekerbank yüzde 11 – 12 arasında faiz uyguluyor.

Şekerbank kanatlı hayvancılık kredi kampanyası

Şekerbank, kanatlı hayvan alımları için kredi destekleri sağlamaktadır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için kredi alabilmek için başvuruda bulunan kişilere düşük faiz oranlarıyla kredi kullandırılmaktadır. Kredi kapsamında 60 ay vade olanağı da sağlanıyor.

Şekerbank arıcılık kredi kampanyası

Şekerbank 36 ay vade ve yılda bir defa ödeme fırsatıyla arıcılık kredisi finanse ediyor.

Şekerbank su ürünleri kredi kampanyası

Şekerbank; su ürünleriyle uğraşmakta olan kişilere temel ihtiyaçlarının karşılanması için kredi desteği veriyor. Banka, ibraz edilen faturaların yüzde 75’ini kredilendirmekte ve 5 yıl geri ödeme olanağı sağlamaktadır.



Son Güncelleme: 24.08.2020 15:44
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredisişekerbank
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