İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Şekerbank güncel çiftçi kredisi faiz oranları Nisan 2021

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Şekerbank güncel çiftçi kredisi faiz oranları haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 3 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:02
Şekerbank güncel çiftçi kredisi faiz oranları Nisan 2021
Takip Et:

Büyükbaş – küçükbaş veya kanatlı hayvan ile arıcılık – deniz ürünleri için en fazla destek veren bankalar arasında Şekerbank bulunuyor. Şekerbank, hayvancılık için ihtiyaç duyulabilen ekipmanların temin edilebilmesi için uygun koşullarda kredilendirme fırsatları sağlamaktadır.

Şekerbank hayvan alım kredisi

Şekerbank, yüzde 75’e varan değerlere 60 ay vadeyle geri ödeme olanağı sağlıyor. Kredi vadelerinin alınıp yapılması planlanan hayvanlara bağlı olarak değişiklik yaşansa da, yılda bir ödeme imkanı çiftçiler için sunulmaktadır.

Damızlık süt sığırcılığı ve büyükbaş besicilik kredi kampanyası

Süt sığırcılığı ile besicilik kredi kampanyası aynı koşullarla verilmektedir. Besi ve süt hayvanı için kredi sağlayan Şekerbank aynı zamanda barınak yapımı ve ihtiyaç duyulabilecek demirbaş gereçler için de kredi finanse ediyor. Süt hayvancılığı yapmak isteyenlere süt saklama tankı ve sağma makineleri temin ediliyor. Şekerbank, alınan ihtiyaçlarda faturaya bağlı olarak kredi olanağı sağlamakla birlikte finansmanlar fatura bedelinin yüzde 75’ine kadar yapılabiliyor.

Canlı damızlık ile büyükbaş hayvan alımlarında 60 aya varan vadeler ve yılda 1 defa ödeme olanağı tanınıyor. Canlı hayvanlardaysa Tarım İlçe Müdürlüğü’ne küpe numaralarının kayıtlı olup süt hayvan alımları için minimum 5 baş, besicilik içinse minimum 10 baş hayvan alınması gerekmektedir. Kredi faizleri yıllık 12 bandında olmakla birlikte bu oran aylık yüzde 0.99’a tekabül ediyor. Buna göre 12 ay vadeyle 30.000 TL kredi alan bir kişi aylık 2800 TL ödeme yaparak vade süresi boyunca 33.600 TL ödeme yapmış olacak. Söz konusu kampanyalardan yararlanabilmek için başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekir.

 

Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve besicilik kredisi şartları nelerdir?

Küçükbaş koyun, keçi ya da kuzu alacak üreticilere düşük faiz oranları ve geri ödeme avantajlarıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Canlı küçükbaş hayvan alacak olanlar için en çok 12 ihtiyaç duydukları malzeme alımları ile ahır gibi barınak yapımları harcamalarına 60 ay yani 5 yıl vade olanağı sağlayan Şekerbank, fatura bedelinin yüzde 75’ine kredi olanağı tanıyor. Şekerbank, alınacak hayvan ve çiftçilerde gerekli şartları arar.

Hayvanlarda aranan en büyük özelliklerden birisi ise küpelerin Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınmış olmasıdır. Koyunlarda 50, keçideyse en az 25 küçükbaş hayvan alınması beklenmektedir. Şekerbank çiftçi kıdemine dikkat etmek suretiyle en az 2 yıl çiftçilikle uğraşıyor olması şartını arıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara sağlanan bu olanaklardan yararlanacak olanlar yıllık yüzde 11 – 12 faiz ödeyerek kredi alabilirler.

Kanatlı hayvancılık kredisi

BDDK lisanslı Şekerbank kanatlı hayvanlarda tavuk, hindi ya da ördek canlı kanat hayvan alımlarında kredi olanağı sağlamamaktadır. Hayvancılıkla uğraşıyorsanız ekipman veya barınağı büyütüp tadilat ettirme planınız bulunuyorsa harcamaların yüzde 75’i kadarına 60 ay vadeyle geri ödeme olanaklarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılık

Su ürünü balık avlarıyla denizlere kafes kurup ya da su boylarında tatlı su tesisi kuranlar Şekerbank’ın olta, tekne, kafes alımı veya havuz yapımı için kredi olanaklarından yararlanabilirler. Bankalar bu çerçevede sunduğu balık ile kabuklu deniz hayvanlarına yapılacak ihtiyaç kredilerinde fatura bedelinin yüzde 75’i desteklenmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde en çok 5 yıl (60 ay) vade uygulanır.



Son Güncelleme: 03.04.2021 14:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şekerbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?

Popüler Haberler

Güzel ve hızlı ütü yapmanın püf noktaları nelerdir?
Şekerbank güncel çiftçi kredisi faiz oranları Nisan 2021
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı almak için nereye başvurulur? 2021 Evde bakım maaşı alma şartları
Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? 2021 Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor?
İntibak zammı nedir? 2021 intibak zammı çıkarsa kim ne kadar intibak zammı alacak, hangi emeklileri kapsayacak?
Emekliye seyyanen zam var mı? Nisan 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
En çok tercih edilen, en çekici kadın saç modelleri 2021
Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?
Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar ve güncel başvuru şartları ( 2021 )
Bonkis dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Maske cezası nasıl ödenir? 2021 Maske cezası ödeme ekranı
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Bilgisayardan Brawl Stars nasıl oynanır, nasıl yüklenir, indirilir?
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamı
Tiktok yazısız video nasıl indirilir? Tiktok videoları indirme yöntemleri
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2021 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Bugün kimin maçı var? TV 3 Nisan 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.