İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Şekerbank çiftçi tarımsal kredi faiz oranları ne kadar oldu? 23 Aralık 2020 Çarşamba

Şekerbank çiftçi tarımsal kredi faiz oranları ne kadar oldu? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli yazımızda Şekerbank çiftçi tarımsal kredi faiz oranları ne kadar oldu? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:05
Şekerbank çiftçi tarımsal kredi faiz oranları ne kadar oldu? 23 Aralık 2020 Çarşamba
Takip Et:

Büyükbaş – küçükbaş veya kanatlı hayvan ile arıcılık – deniz ürünleri için en fazla destek veren bankalar arasında Şekerbank bulunuyor. Şekerbank, hayvancılık için ihtiyaç duyulabilen ekipmanların temin edilebilmesi için uygun koşullarda kredilendirme fırsatları sağlamaktadır.

Şekerbank hayvan alım kredisi

Şekerbank, yüzde 75’e varan değerlere 60 ay vadeyle geri ödeme olanağı sağlıyor. Kredi vadelerinin alınıp yapılması planlanan hayvanlara bağlı olarak değişiklik yaşansa da, yılda bir ödeme imkanı çiftçiler için sunulmaktadır.

Damızlık süt sığırcılığı ve büyükbaş besicilik kredi kampanyası

Süt sığırcılığı ile besicilik kredi kampanyası aynı koşullarla verilmektedir. Besi ve süt hayvanı için kredi sağlayan Şekerbank aynı zamanda barınak yapımı ve ihtiyaç duyulabilecek demirbaş gereçler için de kredi finanse ediyor. Süt hayvancılığı yapmak isteyenlere süt saklama tankı ve sağma makineleri temin ediliyor. Şekerbank, alınan ihtiyaçlarda faturaya bağlı olarak kredi olanağı sağlamakla birlikte finansmanlar fatura bedelinin yüzde 75’ine kadar yapılabiliyor.

Canlı damızlık ile büyükbaş hayvan alımlarında 60 aya varan vadeler ve yılda 1 defa ödeme olanağı tanınıyor. Canlı hayvanlardaysa Tarım İlçe Müdürlüğü’ne küpe numaralarının kayıtlı olup süt hayvan alımları için minimum 5 baş, besicilik içinse minimum 10 baş hayvan alınması gerekmektedir. Kredi faizleri yıllık 12 bandında olmakla birlikte bu oran aylık yüzde 0.99’a tekabül ediyor. Buna göre 12 ay vadeyle 30.000 TL kredi alan bir kişi aylık 2800 TL ödeme yaparak vade süresi boyunca 33.600 TL ödeme yapmış olacak. Söz konusu kampanyalardan yararlanabilmek için başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekir.

 

Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve besicilik kredisi şartları nelerdir?

Küçükbaş koyun, keçi ya da kuzu alacak üreticilere düşük faiz oranları ve geri ödeme avantajlarıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Canlı küçükbaş hayvan alacak olanlar için en çok 12 ihtiyaç duydukları malzeme alımları ile ahır gibi barınak yapımları harcamalarına 60 ay yani 5 yıl vade olanağı sağlayan Şekerbank, fatura bedelinin yüzde 75’ine kredi olanağı tanıyor. Şekerbank, alınacak hayvan ve çiftçilerde gerekli şartları arar.

Hayvanlarda aranan en büyük özelliklerden birisi ise küpelerin Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınmış olmasıdır. Koyunlarda 50, keçideyse en az 25 küçükbaş hayvan alınması beklenmektedir. Şekerbank çiftçi kıdemine dikkat etmek suretiyle en az 2 yıl çiftçilikle uğraşıyor olması şartını arıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara sağlanan bu olanaklardan yararlanacak olanlar yıllık yüzde 11 – 12 faiz ödeyerek kredi alabilirler.

Kanatlı hayvancılık kredisi

BDDK lisanslı Şekerbank kanatlı hayvanlarda tavuk, hindi ya da ördek canlı kanat hayvan alımlarında kredi olanağı sağlamamaktadır. Hayvancılıkla uğraşıyorsanız ekipman veya barınağı büyütüp tadilat ettirme planınız bulunuyorsa harcamaların yüzde 75’i kadarına 60 ay vadeyle geri ödeme olanaklarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılık

Su ürünü balık avlarıyla denizlere kafes kurup ya da su boylarında tatlı su tesisi kuranlar Şekerbank’ın olta, tekne, kafes alımı veya havuz yapımı için kredi olanaklarından yararlanabilirler. Bankalar bu çerçevede sunduğu balık ile kabuklu deniz hayvanlarına yapılacak ihtiyaç kredilerinde fatura bedelinin yüzde 75’i desteklenmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde en çok 5 yıl (60 ay) vade uygulanır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 15:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şekerbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KDV indirimlerinde pandemi ayarı! O süre uzatıldı
KDV indirimlerinde pandemi ayarı! O süre uzatıldı
Asgari ücrete yapılacak zam için TÜİK'in önerisini belli oldu
Asgari ücrete yapılacak zam için TÜİK'in önerisini belli oldu
Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimi
Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimi
Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu
Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu
Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?
Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı ile yaşlı aylığı ne kadar oldu? 2020 zamlı evde bakım maaşı
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Aralık 2020
Pantolon nasıl ütülenir? güzel ve kolay ütü yapmanın püf noktaları
Şekerbank çiftçi tarımsal kredi faiz oranları ne kadar oldu? 23 Aralık 2020 Çarşamba
Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 23 Aralık 2020 Çarşamba
Evde bakım maaşı alma kriterleri nelerdir? Evde bakım maaşı almak için kişi başına düşen gelir 2020
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi şartları 2020
Konut kredisi faiz oranları değişti! En uygun konut kredisini hangi banka veriyor?
Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Türk Telekom internet nereye şikayet edilir?
O Ses Türkiye bu sene yayınlanacak mı, yarışma iptal mi edildi? Beyaz'dan O Ses Türkiye açıklaması
Bir Aşk İki Hayat hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat konusu ve oyuncuları kimler?
Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri başladı
Efsane Cuma indirimleri olan firma ve markalar
Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2020 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2020 Diyetisyen devlet çalışanı maaşları
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 23 Aralık 2020 Çarşamba En uygun konut kredisi faizleri
Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Aralık 2020 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
Çukur yeni sezonda Azer ayrılıyor mu? Azer Çukurdan neden ayrılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.