İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 13 Mayıs 2021 Perşembe

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mayıs 13 Perşembe tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 09:53
Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 13 Mayıs 2021 Perşembe
Takip Et:

Büyükbaş – küçükbaş veya kanatlı hayvan ile arıcılık – deniz ürünleri için en fazla destek veren bankalar arasında Şekerbank bulunuyor. Şekerbank, hayvancılık için ihtiyaç duyulabilen ekipmanların temin edilebilmesi için uygun koşullarda kredilendirme fırsatları sağlamaktadır.

Şekerbank hayvan alım kredisi

Şekerbank, yüzde 75’e varan değerlere 60 ay vadeyle geri ödeme olanağı sağlıyor. Kredi vadelerinin alınıp yapılması planlanan hayvanlara bağlı olarak değişiklik yaşansa da, yılda bir ödeme imkanı çiftçiler için sunulmaktadır.

Damızlık süt sığırcılığı ve büyükbaş besicilik kredi kampanyası

Süt sığırcılığı ile besicilik kredi kampanyası aynı koşullarla verilmektedir. Besi ve süt hayvanı için kredi sağlayan Şekerbank aynı zamanda barınak yapımı ve ihtiyaç duyulabilecek demirbaş gereçler için de kredi finanse ediyor. Süt hayvancılığı yapmak isteyenlere süt saklama tankı ve sağma makineleri temin ediliyor. Şekerbank, alınan ihtiyaçlarda faturaya bağlı olarak kredi olanağı sağlamakla birlikte finansmanlar fatura bedelinin yüzde 75’ine kadar yapılabiliyor.

Canlı damızlık ile büyükbaş hayvan alımlarında 60 aya varan vadeler ve yılda 1 defa ödeme olanağı tanınıyor. Canlı hayvanlardaysa Tarım İlçe Müdürlüğü’ne küpe numaralarının kayıtlı olup süt hayvan alımları için minimum 5 baş, besicilik içinse minimum 10 baş hayvan alınması gerekmektedir. Kredi faizleri yıllık 12 bandında olmakla birlikte bu oran aylık yüzde 0.99’a tekabül ediyor. Buna göre 12 ay vadeyle 30.000 TL kredi alan bir kişi aylık 2800 TL ödeme yaparak vade süresi boyunca 33.600 TL ödeme yapmış olacak. Söz konusu kampanyalardan yararlanabilmek için başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekir.

 

Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve besicilik kredisi şartları nelerdir?

Küçükbaş koyun, keçi ya da kuzu alacak üreticilere düşük faiz oranları ve geri ödeme avantajlarıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Canlı küçükbaş hayvan alacak olanlar için en çok 12 ihtiyaç duydukları malzeme alımları ile ahır gibi barınak yapımları harcamalarına 60 ay yani 5 yıl vade olanağı sağlayan Şekerbank, fatura bedelinin yüzde 75’ine kredi olanağı tanıyor. Şekerbank, alınacak hayvan ve çiftçilerde gerekli şartları arar.

Hayvanlarda aranan en büyük özelliklerden birisi ise küpelerin Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınmış olmasıdır. Koyunlarda 50, keçideyse en az 25 küçükbaş hayvan alınması beklenmektedir. Şekerbank çiftçi kıdemine dikkat etmek suretiyle en az 2 yıl çiftçilikle uğraşıyor olması şartını arıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara sağlanan bu olanaklardan yararlanacak olanlar yıllık yüzde 12 faiz ödeyerek kredi alabilirler.

Kanatlı hayvancılık kredisi

BDDK lisanslı Şekerbank kanatlı hayvanlarda tavuk, hindi ya da ördek canlı kanat hayvan alımlarında kredi olanağı sağlamamaktadır. Hayvancılıkla uğraşıyorsanız ekipman veya barınağı büyütüp tadilat ettirme planınız bulunuyorsa harcamaların yüzde 75’i kadarına 60 ay vadeyle geri ödeme olanaklarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılık

Su ürünü balık avlarıyla denizlere kafes kurup ya da su boylarında tatlı su tesisi kuranlar Şekerbank’ın olta, tekne, kafes alımı veya havuz yapımı için kredi olanaklarından yararlanabilirler. Bankalar bu çerçevede sunduğu balık ile kabuklu deniz hayvanlarına yapılacak ihtiyaç kredilerinde fatura bedelinin yüzde 75’i desteklenmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde en çok 5 yıl (60 ay) vade uygulanır.


Son Güncelleme: 13.05.2021 09:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şekerbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Diyetisyen devlet çalışanı maaşları
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Sadakatsiz dizisine katılan Dora Dalgıç kimdir? Selen karakteri kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler? Bayram gecesi kılınacak namazlar, okunacak dualar ve sureler
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.