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Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 22 Mart 2021 Pazartesi

Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli yazımızda Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

22 Mart 2021 Pazartesi 08:41
Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 22 Mart 2021 Pazartesi
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Büyükbaş – küçükbaş veya kanatlı hayvan ile arıcılık – deniz ürünleri için en fazla destek veren bankalar arasında Şekerbank bulunuyor. Şekerbank, hayvancılık için ihtiyaç duyulabilen ekipmanların temin edilebilmesi için uygun koşullarda kredilendirme fırsatları sağlamaktadır.

Şekerbank hayvan alım kredisi

Şekerbank, yüzde 75’e varan değerlere 60 ay vadeyle geri ödeme olanağı sağlıyor. Kredi vadelerinin alınıp yapılması planlanan hayvanlara bağlı olarak değişiklik yaşansa da, yılda bir ödeme imkanı çiftçiler için sunulmaktadır.

Damızlık süt sığırcılığı ve büyükbaş besicilik kredi kampanyası

Süt sığırcılığı ile besicilik kredi kampanyası aynı koşullarla verilmektedir. Besi ve süt hayvanı için kredi sağlayan Şekerbank aynı zamanda barınak yapımı ve ihtiyaç duyulabilecek demirbaş gereçler için de kredi finanse ediyor. Süt hayvancılığı yapmak isteyenlere süt saklama tankı ve sağma makineleri temin ediliyor. Şekerbank, alınan ihtiyaçlarda faturaya bağlı olarak kredi olanağı sağlamakla birlikte finansmanlar fatura bedelinin yüzde 75’ine kadar yapılabiliyor.

Canlı damızlık ile büyükbaş hayvan alımlarında 60 aya varan vadeler ve yılda 1 defa ödeme olanağı tanınıyor. Canlı hayvanlardaysa Tarım İlçe Müdürlüğü’ne küpe numaralarının kayıtlı olup süt hayvan alımları için minimum 5 baş, besicilik içinse minimum 10 baş hayvan alınması gerekmektedir. Kredi faizleri yıllık 12 bandında olmakla birlikte bu oran aylık yüzde 0.99’a tekabül ediyor. Buna göre 12 ay vadeyle 30.000 TL kredi alan bir kişi aylık 2800 TL ödeme yaparak vade süresi boyunca 33.600 TL ödeme yapmış olacak. Söz konusu kampanyalardan yararlanabilmek için başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekir.

 

Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve besicilik kredisi şartları nelerdir?

Küçükbaş koyun, keçi ya da kuzu alacak üreticilere düşük faiz oranları ve geri ödeme avantajlarıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Canlı küçükbaş hayvan alacak olanlar için en çok 12 ihtiyaç duydukları malzeme alımları ile ahır gibi barınak yapımları harcamalarına 60 ay yani 5 yıl vade olanağı sağlayan Şekerbank, fatura bedelinin yüzde 75’ine kredi olanağı tanıyor. Şekerbank, alınacak hayvan ve çiftçilerde gerekli şartları arar.

Hayvanlarda aranan en büyük özelliklerden birisi ise küpelerin Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınmış olmasıdır. Koyunlarda 50, keçideyse en az 25 küçükbaş hayvan alınması beklenmektedir. Şekerbank çiftçi kıdemine dikkat etmek suretiyle en az 2 yıl çiftçilikle uğraşıyor olması şartını arıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara sağlanan bu olanaklardan yararlanacak olanlar yıllık yüzde 11 – 12 faiz ödeyerek kredi alabilirler.

Kanatlı hayvancılık kredisi

BDDK lisanslı Şekerbank kanatlı hayvanlarda tavuk, hindi ya da ördek canlı kanat hayvan alımlarında kredi olanağı sağlamamaktadır. Hayvancılıkla uğraşıyorsanız ekipman veya barınağı büyütüp tadilat ettirme planınız bulunuyorsa harcamaların yüzde 75’i kadarına 60 ay vadeyle geri ödeme olanaklarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılık

Su ürünü balık avlarıyla denizlere kafes kurup ya da su boylarında tatlı su tesisi kuranlar Şekerbank’ın olta, tekne, kafes alımı veya havuz yapımı için kredi olanaklarından yararlanabilirler. Bankalar bu çerçevede sunduğu balık ile kabuklu deniz hayvanlarına yapılacak ihtiyaç kredilerinde fatura bedelinin yüzde 75’i desteklenmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde en çok 5 yıl (60 ay) vade uygulanır.



Son Güncelleme: 22.03.2021 08:41
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şekerbank
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