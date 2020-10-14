İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 14 Ekim 2020 Çarşamba

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 06:24
Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 14 Ekim 2020 Çarşamba
Takip Et:

Büyükbaş – küçükbaş veya kanatlı hayvan ile arıcılık – deniz ürünleri için en fazla destek veren bankalar arasında Şekerbank bulunuyor. Şekerbank, hayvancılık için ihtiyaç duyulabilen ekipmanların temin edilebilmesi için uygun koşullarda kredilendirme fırsatları sağlamaktadır.

Şekerbank hayvan alım kredisi

Şekerbank, yüzde 75’e varan değerlere 60 ay vadeyle geri ödeme olanağı sağlıyor. Kredi vadelerinin alınıp yapılması planlanan hayvanlara bağlı olarak değişiklik yaşansa da, yılda bir ödeme imkanı çiftçiler için sunulmaktadır.

Damızlık süt sığırcılığı ve büyükbaş besicilik kredi kampanyası

Süt sığırcılığı ile besicilik kredi kampanyası aynı koşullarla verilmektedir. Besi ve süt hayvanı için kredi sağlayan Şekerbank aynı zamanda barınak yapımı ve ihtiyaç duyulabilecek demirbaş gereçler için de kredi finanse ediyor. Süt hayvancılığı yapmak isteyenlere süt saklama tankı ve sağma makineleri temin ediliyor. Şekerbank, alınan ihtiyaçlarda faturaya bağlı olarak kredi olanağı sağlamakla birlikte finansmanlar fatura bedelinin yüzde 75’ine kadar yapılabiliyor.

Canlı damızlık ile büyükbaş hayvan alımlarında 60 aya varan vadeler ve yılda 1 defa ödeme olanağı tanınıyor. Canlı hayvanlardaysa Tarım İlçe Müdürlüğü’ne küpe numaralarının kayıtlı olup süt hayvan alımları için minimum 5 baş, besicilik içinse minimum 10 baş hayvan alınması gerekmektedir. Kredi faizleri yıllık 12 bandında olmakla birlikte bu oran aylık yüzde 0.99’a tekabül ediyor. Buna göre 12 ay vadeyle 30.000 TL kredi alan bir kişi aylık 2800 TL ödeme yaparak vade süresi boyunca 33.600 TL ödeme yapmış olacak. Söz konusu kampanyalardan yararlanabilmek için başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekir.


 

Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve besicilik kredisi şartları nelerdir?

Küçükbaş koyun, keçi ya da kuzu alacak üreticilere düşük faiz oranları ve geri ödeme avantajlarıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Canlı küçükbaş hayvan alacak olanlar için en çok 12 ihtiyaç duydukları malzeme alımları ile ahır gibi barınak yapımları harcamalarına 60 ay yani 5 yıl vade olanağı sağlayan Şekerbank, fatura bedelinin yüzde 75’ine kredi olanağı tanıyor. Şekerbank, alınacak hayvan ve çiftçilerde gerekli şartları arar.

Hayvanlarda aranan en büyük özelliklerden birisi ise küpelerin Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınmış olmasıdır. Koyunlarda 50, keçideyse en az 25 küçükbaş hayvan alınması beklenmektedir. Şekerbank çiftçi kıdemine dikkat etmek suretiyle en az 2 yıl çiftçilikle uğraşıyor olması şartını arıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara sağlanan bu olanaklardan yararlanacak olanlar yıllık yüzde 11 – 12 faiz ödeyerek kredi alabilirler.

Kanatlı hayvancılık kredisi

BDDK lisanslı Şekerbank kanatlı hayvanlarda tavuk, hindi ya da ördek canlı kanat hayvan alımlarında kredi olanağı sağlamamaktadır. Hayvancılıkla uğraşıyorsanız ekipman veya barınağı büyütüp tadilat ettirme planınız bulunuyorsa harcamaların yüzde 75’i kadarına 60 ay vadeyle geri ödeme olanaklarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılık

Su ürünü balık avlarıyla denizlere kafes kurup ya da su boylarında tatlı su tesisi kuranlar Şekerbank’ın olta, tekne, kafes alımı veya havuz yapımı için kredi olanaklarından yararlanabilirler. Bankalar bu çerçevede sunduğu balık ile kabuklu deniz hayvanlarına yapılacak ihtiyaç kredilerinde fatura bedelinin yüzde 75’i desteklenmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde en çok 5 yıl (60 ay) vade uygulanır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 06:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şekerbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı
İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı
BİST'te en değerli 20 şirketi açıkladı! İlk sırada BİM yer alıyor
BİST'te en değerli 20 şirketi açıkladı! İlk sırada BİM yer alıyor
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor

Popüler Haberler

Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 14 Ekim 2020 Çarşamba
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 14 Ekim 2020 Çarşamba İşkur personel alım başvuru şartları
Evde bakım maaşı almak için gerekli evraklar nelerdir? Evde bakım maaşı almanın şartları 2020
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
E devlet trafik cezası ödeme nasıl yapılır? e devlet trafik cezası borç sorgulama ve ödeme
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Ekim 2020 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Pasaport numarası nerede yazar, nasıl ve nereden öğrenilir?
Mehtap Özkan Halk tv gece bülteninde neden yok? Kanaldan ayrıldı mı? Hangi kanala geçti?
Seferin Kızı yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Seferin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin programdan neden ayrıldı? Yerine kim gelecek?
2019-2020 Başbakanlık VGM burs başvurusu tarihleri
Vakıfbank havale ve eft işlem güncel ücretleri
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Ekim 2020 Çarşamba
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 14 Ekim 2020 Çarşamba
Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir?
PTT ihtiyaç kredisi özellikleri ve başvuru şartları
2020 süt parası sorgulama işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.