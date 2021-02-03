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Şekerbank 1.600 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi

Şekerbank, emeklilere 1.600 TL'ye varan promosyon verecek. Hangi durumlarda 1.600 TL'ye kadar ödeme yapacak? Detaylar haberimizde.

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:44
Şekerbank 1.600 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi
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Şekerbank, emekli olmuş müşterileri için maaş aralıklarını ve kredi kartından yaptıkları harcamalarını baz alarak bin 600 TL'ye varabilen promosyon ödemeleri yapacak. Maaş aralıkları baz alınarak bin 300 TL'ye varan promosyon imkanından emekliler yararlanabilecek. Hangi sektörde çalıştıkları fark etmeksizin koşulsuz şartsız bin 500 TL'lik kredi kartı harcdamaları yapmaları durumunda 300 TL bonus kazanabilecekler.

 

Şerkebank, bu promsyon ödemelerinin yanı sıra 3 ay erteleme imkanı bulunan nakit desteğinden yararlanabilecek. Şekerbank müşterilerine bütün işlemleri için öncelik tanınıyor. Yine şekerbank müşterileri intenet veya mobil şubeden gerçekleştirecekleri bütün işlemleri ücretsiz bir şekilde yapabilecek. Emekliler, Emekli Destek Hattı'yla iletişim kurmak için 444 0 344 numarasını arayabilirler. Maaşını gidip alamayacak emekliler, maaşlarının evlerine teslim edilmesini talep edebilir.



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:44
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