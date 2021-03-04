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Şeker üretiminde yüzde 94 artış! 2021 pazarlama yılı verileri açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bekir Pakdemirli açıkladı. Pazarlama yılı verilerini açıklayan Bakan Pakdemirli, 2020-2021 pazarlama yılı için yüzde 94 artış yaşandı. 3,1 milyon ton şeker üretildi.

04 Mart 2021 Perşembe 15:25
Şeker üretiminde yüzde 94 artış! 2021 pazarlama yılı verileri açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bekir Pakdemirli yazılı açıklamada bulundu. Pancar ve şeker üretimi hakkında bilgi veren Pakdemirli, 2002 yılından bahsetti. 2002 yılında 16,5 milyon ton pancar üretilirken 2020-2021 pazarlama yılında yüzde 39 artış gösterdiğini söyledi. 23 milyona ulaşılan şeker üretiminde en fazla üretimi yapılan bitkisel ürünlerin Türkiye olduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, Pazar yılı için yüzde 96 artış gösterdiği görüldü.

Pancar ve şeker üretimi tüm zamanların rekorunu kırdı!

2002 yılına göre 1,6 milyon üretilen şeker 2020- 2021 yıllarında 3,1 milyon ton şeker üretildi. Bu sayede şeker ve pancar tüm zamanların rekorunu kırdı.

2002 yılından itibaren yurt içinde herhangi bir üretimin yapılmadığını söyleyen Bakan Pakdemirli, 2002 yılı öncesine yurt içinde yapılan şeker artışı nişasta olarak 67 bin tona düşürüldüğü belitti.

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirlişeker Ve PancarPazarlama
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