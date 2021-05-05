SED yardımları bayramdan önce yatacak mı? Bakan açıkladı

Kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşecek olan SED yardım ödemeleri hakkında Derya Yanık’tan açıklama geldi. Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak şu sözleri kullandı: “Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor."

SED ödemeleri 5 Mayıs 2021-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında 139 bin ailenin hesabına yatırılacak.

