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SED yardımları bayramdan önce yatacak mı? Bakan açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi ile ilgili açıklamada bulundu. SED yardımlarının bir kısmının bugünden başlayarak 12 Mayıs 2021 tarihine kadar hesaplara aktarılacağını bildiren Yanık: “139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız” sözlerini ifade etti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:52
SED yardımları bayramdan önce yatacak mı? Bakan açıkladı
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Kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşecek olan SED yardım ödemeleri hakkında Derya Yanık’tan açıklama geldi. Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak şu sözleri kullandı: “Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor."

SED ödemeleri 5 Mayıs 2021-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında 139 bin ailenin hesabına yatırılacak.




Son Güncelleme: 05.05.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
SedSed Yardım ödemeleriSosyal Ve Ekonomik Destek ÖdemesiDerya Yanık
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