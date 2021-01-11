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Sed yardımı, Yaşlılık aylığı ve Engelli maaşı sosyal yardım destek ödemeleri zamlandı!

2021 yılında asgari ücretinin açıklanmasının ardından yapılan yardım ödeneklerinde miktarlar değişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapılacak olan yardımların arttırıldığını açıkladı. Sosyal yardım destek ödemeleri ne kadar oldu soruları ise merak konusu haline geldi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:57
Sed yardımı, Yaşlılık aylığı ve Engelli maaşı sosyal yardım destek ödemeleri zamlandı!
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Geçtiğimiz günlerde 2021 asgari ücretinin açıklanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), çocuk yardımı, yaşlı ve engelli yardımları, evde bakım hizmeti ve korumalı işyerlerine yapılan yardım desteklerin miktarı değişti. Yardımlardan yararlanan vatandaşlar için merak konusuna gelen konu araştırılmaya başlandı. Peki 2021 yılında bu yardımlar ne kadar oldu? 
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapılan yardımların miktarının değiştiğine dair açıklama yaptı. Açıklamasında dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs salgını sebebiyle ve sosyal devlet anlayışına bağlı olan bir ülke olarak ihtiyaç sahibi bireylerin sosyal hayattan dışlanmaması için yardımlarda ödenen miktarlarda artış sağlandığını ifade etti. Ayrıca yardımların artmasında artan bütçe kaynaklarının büyük bir önemi olduğunu belirtti. 
 
SED çocuk parası
Selçuk, çocukların bir aile ortamında sevgi ve huzurla büyüyerek devlete faydalı vatandaşlar olabilmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere çocuk yardımı yaptıklarını belirtmektedir. 
Bakanlığın yaptığı yardımlar kapsamında 131 bin çocuk için çocuk yardımı alınmaktadır. 2021 yılında belirlenen çocuk yardımları ise her bir çocuk için 1,161 TL olarak belirlenmiştir. Ocak ayında yapılan ödemeler kapsamında 131 bin çocuk için 149 milyon TL ödeme yapıldığı ifade edildi.  
 
2021 ev bakım ödemeleri
Evde bakıma ihtiyacı olan bireyler için verilen Evde Bakım Yardımı hizmeti için 2021 yılının ilk 6 ayı kapsamında kişi başına ödenecek olan tutar 1,657 TL olarak belirlendi.
 
2021 yaşlı ve engelli ödemeleri
Selçuk ayrıca yaşlı aylıklarını, engelli aylıklarının, engelli yakını aylıklarının ve kronik hastalığa sahip olan vatandaşlara yapılan yardımlarda artış olduğunu belirtti ve 2021 yılında ödenecek olan yardımları şu şekilde açıkladı;
Yaşlı aylığının 2021 yılının ilk altı ayında kişi başına 763 TL,
• %40 ve %69 engelli raporuna sahip vatandaşlarının 609 TL,
• %70 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşların 914 TL,
• Engelli yakınlarına verilen aylık 609 TL
• İhtiyaç sahibi tüberküloz ve SSPE hastalarına ödenen tutar ise 1,657 TL olarak artırıldı. 
 
Zehra Zümrüt Selçuk, Silikoliz hastalarına yapılacak olan yardımların da artırılacağını belirtti. 
 
Korumalı işyeri ödemeleri 
Zihinsel ve ruhsal engelli bulunan vatandaşların özel sektörde istihdamını sağlamak amacıyla Korumalı İşyeri modeli hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılında Korumalı İşyerlerinde çalışan engelli vatandaşlar için aylık 904 TL yardım yapılacağı açıklandı. 


Son Güncelleme: 11.01.2021 19:57
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