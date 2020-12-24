Sayaç ücretleri tarifesiyle ayar ve bakım ücretleri belirlendi

anayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçları'nın tamir ve ayarlarının ücretleri hakkındaki tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2021'de uygulanacak olan son tebliğe göre de sayaçların ayar ve bakım ücretleri de belirlenmiş oldu.

Yayımlanan tebliğde muayene talebi sonrası reddedilen söz konusu sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmemesine karar verilirken belirlenen ücret tarifelerinin de tamir ve ayar istasyonları içerisinde herkesin görülebileceği yerlere asılması gerektiği belirtildi.

Ücret tarifeleri kapsamındanda parça değişimi olmadan her hangi bir ayar yapılmasında anma debisine göre fiyatlar 16,9 lira ve 24 lira olarak belirlendi.

Elektrik sayaçları ile ilgili yapılan değişiklikte ise parça değişimi olmaksızın tamir ücreti tek faz içerikli sayaçlar için 16,9 lira olmasına karar verilirken, üç fazlı sayaçlarda ücret 19,7 lira olacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni tebliğ gereği, doğalgaz sayaçlarında su ve elektrik sayaçları gibi bakım ve ayarları ücretleri de sınıflarına göre 18,9 ile 564,3 lira arasında uygulanacak.