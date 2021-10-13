Sanayi üretiminde son durum ne? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli sanayi üretimi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağustos ayında sanayi üretimin durumu ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Sanayi üretiminin son zamanlardaki durumuyla ilgili gelişmeleri takip eden insanlar ‘’sanayi üretiminde son durum ne?’’ sorusunun yanıtlanmasını bekliyor.

Sanayi Üretiminde Son Durum Ne?

Türkiye Üreterek Büyümeyi Sürdürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan önemli bir sanayi üretimi açıklaması geldi. Ağustos ayında sanayi üretimindeki son durumu kamuoyuyla paylaşan Bakan Varank, yüksek ve orta yüksek teknoloji üretimi yapan sektörlerde üretim oranının ciddi derecede arttığını ifade etti. Mustafa Varank, Ağustos 2021 ayında aylık yüzde 5,4 yıllık ise yüzde 13,8 oranında bir artış olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sanayi üretiminde aylık 5,4 yıllık ise 13.8 oranında ciddi bir artış olduğunu açıkladı. Bu oranlarla ilgili olarak ‘’Türkiye üreterek büyümeyi sürdürecek’’ ifadelerini kullana Bakan Varank, grafiklerin oldukça umut vadettiğini sözlerine ekledi.