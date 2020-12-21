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Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!

Oppo ve Samsung'un üretimi Türkiye’de gerçekleşecek. Oppo 2021 yılında İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde kuruluş oluşturarak üretime geçmeyi hedefliyor. Detaylar haberimizin devamında.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:29
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
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Oppo ve Samsung'un üretimi Türkiye’de gerçekleşecek

Cep telefonu piyasasının iki etkin markası Türkiye’de üretime geçecek. Çinli cep telefonu üreticisi Oppo 2021 yılının ilk aylarında İstanbul ve Kocaeli’de kuruluş oluşturarak üretime geçmeyi hedefliyor. Bahsi geçen yatırımın genişliği 50 milyon dolar kadar olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’de üretim yapmayı hedefleyen bir başka marka olan Samsung ise ilk aşamada alt yüklenici vasıtası ile üretime geçme hedefinde. Buna göre uluslararası iki cep telefonu şirketi OPPO ve SAMSUNG Türkiye’de üretime geçmeyi hedeflediğini ve monte olmayacağını belirtiyor.

 

50 Milyon dolarlık yatırım ile üretime geçilecek

Kuruluş için yatırım teşvik belgesinin sağlandığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin bitirildiği belirtildi.  Üretim için bazı serilerini Türkiye’de üretmeyi düşünen Oppo’nun başta Avrupa piyasası olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi.

 

Samsung alt yüklenici ile üretim yapacak

Diğer taraftan Güney Koreli teknoloji kurumu Samsung’un da Türkiye’de üretim yapmayı düşündüğü ve plan oluşturduğu bildirildi. Bu bigiye göre, Samsung ilk aşamada üretimi İstanbul’da kurulmuş bir alt yüklenici ile gerçekleştirecek. Üretimin kurulum odaklı yapılacağı bildirildi.

Dünya’da 2. büyük üretici olan Samsung Electronics, 2020 yılında yapılan araştırmalara göre son 6 yılda en yüksek akıllı telefon kâr payını sağladığını duyurdu.

 

Resmî Gazete’de teşvik organizasyonu yayımlandı

Geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayımlanan teşvik organizasyonlarında cep telefonu üretimi ile alakalı detaylara değinildi. Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı karar ile teşvik mevzuatında farklılığa gidilerek, cep telefonu üretiminde kullanılan kısımlar ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar bütününde 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi kuralı ile ithalatı genişledi.

Karara ilave edilen geçici maddede şu açıklamalar yapıldı;

Yatırım teşvik belgelerin tamamında, ögeleri sıralı baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim genişliğine uygun olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak sebebi ile yarı hazır halindeki (SKD) kısım ve parçalar 31 Ağustos 2021 yılına kadar gümrük vergisinden muaf olmaksızın ithal edilebilir.

 

2021 senesinde 84 milyon abone hedefleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilerine göre 2020 senesinde Türkiye’de cep telefonu sayısı 82,9 milyon olduğu hesaplandı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre 2021 senesinde cep telefonu abone sayısının 84 milyona yükselmesi planlanıyor. Yine bu programa göre geniş bant abone sayısının da 2020'nin sonunda 78 milyon 200 bin olması ve gelecek yılda 80 milyona ulaşması düşünülüyor. Diğer taraftan bu senenin sonunda ise 19,4 milyar dolar olarak tahmin edilen bilgi ve iletişim teknolojileri piyasa büyüklüğünün 2021 senesi sonuna kadar 20,5 milyara dolar çıkacağı öngörülüyor. Programa göre 20,5 milyar dolarlık genişliğin 12 milyar doların telekomünikasyon sektöründe oluşması düşünülüyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:29
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Anahtar Kelimeler:
OppoSamsungTürkiyede Üretim
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