İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?

İşletmeler, kurumsal ya da şahsi olarak kurulmaktadır. Vatandaşlar, Şahıs şirketinin nasıl kurulduğunu araştırmaktadır. Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi masrafları ne kadar? Bu haberimizde Şahıs şirketi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte şahıs şirketi hakkında detaylar..

03 Ağustos 2021 Salı 14:13
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Takip Et:

İşletmeler her alanda hizmet verebilmektedir. Küçük veya büyük işletme adı altında sayısız işletmelerin kurulmaya hızla devam etmektedir. Küçük işletmeler yerini genellikle büyük işletmelere bırakmaktadır. İşletmeler şahsi ya da kurumsal temel ayrıma gitmektedir. Şahış şirketi nedir?

Şahıs şirketi

Şahış şirketinde tüm kararlar işletme sahibi tarafından verilmektedir. Karışık bir sistemi yoktur. Günümüzde en fazla olan şirket türlerinden biri olarak bilinmektedir. Şirket büyüdükçe vergi oranı da artar. Şahış şirketi kurarak unvan sahibi olabilirsiniz. Şahış şirketleri kişinin kendi üretkenliğine ve stratejilerine bakmaktadır. Şahış şirketi kurarak;

  • Kendi belirlediğiniz alanlarda satış yapmak
  • Zaman ve mekan sınırı olmaması
  • Kendi işinin patronu olmak

Gibi birçok avantajı vardır.

Şahıs şirketi için ne yapmak gerekiyor?

Şahıs şirketi kurulurken yapılan tüm işlemler e-devlet üzerinden şekilde yapılabilmektedir. E-devlette işlemleri şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz;

İş yeri adresini gösteren tapu fotokopisini hazırlayın

Noterden mali müşavir vekaletnamesi çıkartılmalı

Resmi Vergi Dairesi’ne kayıt olunmalı

Bildirimi aldıktan sonra işletme adresine gelinerek adreste kontrol işlemleri yapılacak.

Yoklam kontrolü sonrası onay alınırsa resmi olarak şirket kaydı oluşturulacak.

  • Kimlik
  • Mali Müşavir vekaleti
  • Tapu fotokopisi ya da kira kontrat belgesi
  • İkametgah belgesi
  • İmza beyannamesi

Şahıs şirketi kurma masrafı

Şahış şirketi kurarken 550 TL ve 600 TL gibi bir masraf ortaya çıkmaktadır. İmza Beyannamesi için 100 TL , Şirket kuruluş servis bedeli olarak 250 TL, Mali muşavir vekaleti olarak 150 TL ve Vergi Dairesi sözleşme damga vergileri için 50 TL para alınmaktadır.

Ayrıca belgeler için makbuz basımı irsaliye ve kaşe masrafı

Stopaj olarak kiracı iseniz Kiranın %25 kadar stopaj bedeli

KDV beyannamesi ,muhtasar Beyannamesi

Muşavir ücretleri


Son Güncelleme: 03.08.2021 14:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şahıs şirketi Masrafları 2021şahıs şirketi Nasıl Kurulur?Şahıs Şirketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?

Popüler Haberler

Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
TÜVTÜRK araç muayenesi 15 Temmuz'da açık mı?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.