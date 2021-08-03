Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?

İşletmeler her alanda hizmet verebilmektedir. Küçük veya büyük işletme adı altında sayısız işletmelerin kurulmaya hızla devam etmektedir. Küçük işletmeler yerini genellikle büyük işletmelere bırakmaktadır. İşletmeler şahsi ya da kurumsal temel ayrıma gitmektedir. Şahış şirketi nedir?

Şahıs şirketi

Şahış şirketinde tüm kararlar işletme sahibi tarafından verilmektedir. Karışık bir sistemi yoktur. Günümüzde en fazla olan şirket türlerinden biri olarak bilinmektedir. Şirket büyüdükçe vergi oranı da artar. Şahış şirketi kurarak unvan sahibi olabilirsiniz. Şahış şirketleri kişinin kendi üretkenliğine ve stratejilerine bakmaktadır. Şahış şirketi kurarak;

Kendi belirlediğiniz alanlarda satış yapmak

Zaman ve mekan sınırı olmaması

Kendi işinin patronu olmak

Gibi birçok avantajı vardır.

Şahıs şirketi için ne yapmak gerekiyor?

Şahıs şirketi kurulurken yapılan tüm işlemler e-devlet üzerinden şekilde yapılabilmektedir. E-devlette işlemleri şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz;

İş yeri adresini gösteren tapu fotokopisini hazırlayın

Noterden mali müşavir vekaletnamesi çıkartılmalı

Resmi Vergi Dairesi’ne kayıt olunmalı

Bildirimi aldıktan sonra işletme adresine gelinerek adreste kontrol işlemleri yapılacak.

Yoklam kontrolü sonrası onay alınırsa resmi olarak şirket kaydı oluşturulacak.

Kimlik

Mali Müşavir vekaleti

Tapu fotokopisi ya da kira kontrat belgesi

İkametgah belgesi

İmza beyannamesi

Şahıs şirketi kurma masrafı

Şahış şirketi kurarken 550 TL ve 600 TL gibi bir masraf ortaya çıkmaktadır. İmza Beyannamesi için 100 TL , Şirket kuruluş servis bedeli olarak 250 TL, Mali muşavir vekaleti olarak 150 TL ve Vergi Dairesi sözleşme damga vergileri için 50 TL para alınmaktadır.

Ayrıca belgeler için makbuz basımı irsaliye ve kaşe masrafı

Stopaj olarak kiracı iseniz Kiranın %25 kadar stopaj bedeli

KDV beyannamesi ,muhtasar Beyannamesi

Muşavir ücretleri