Sahibinden.com'da karavan ilanlarda artış

Sahibinden.com mayıs ayında otomobil ilan sayısı geçtiğimiz yıl mayıs ayına göre %12 artış gösterdi. En büyük artış %73 ile karavan ilanlarında oldu.
Tüm ilanlar arasında, araçların % 35,6'sı 0-100 bin km aralığında yer alırken ilanların % 25,3'ü 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.
sahibinden.com'da, ilan bakanlar mayıs ayında en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes-Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.
Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 51 saniye oldu.
sahibinden.com'un mayıs ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,45 arttı.
Son Güncelleme: 04.06.2021 11:48