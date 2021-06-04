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Sahibinden.com'da karavan ilanlarda artış

Sahibinden.com üzerinden bu yıl mayıs ayında verilen otomobil ilan sayısı geçen sene mayıs ayına oranla artış gösterdi. Özellikle karavan ilanları en çok ilan verilen araç tipi oldu. Peki sahibinden.com'da mayıs ayında en fazla hangi marka ve modelden ilan verildi? İşte detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 11:48
Sahibinden.com'da karavan ilanlarda artış
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Sahibinden.com mayıs ayında otomobil ilan sayısı geçtiğimiz yıl mayıs ayına göre %12 artış gösterdi. En büyük artış %73 ile karavan ilanlarında oldu. 

sahibinden.com'un mayıs verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2016 model otomobiller, ilanların lideri oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların % 35,6'sı 0-100 bin km aralığında yer alırken ilanların % 25,3'ü 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da, ilan bakanlar mayıs ayında en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes-Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 51 saniye oldu.

sahibinden.com'un mayıs ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,45 arttı.


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:48
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