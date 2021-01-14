Sağlık çalışanlarına ek ücret ödemeleri ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak?

Resmi gazeteden yayınlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

Resmi Gazetede yayınlanan genelgeye göre 1 Kasım 2020 itibari ile iki ayda bir Sağlık bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılacak. Ek ödeme kararı Ağustos, Eylül ve Ekim’de uygulanmıştı. Kasım, Aralık ve Ocak ayları için ek ödemelerin de bu ay içinde yapılması bekleniyor

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Madde 1: 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 3 - (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

Madde 2: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3: Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.