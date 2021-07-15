Sağlık çalışanlarına 3 aylık 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

Çok sayıdaki sağlık çalışanının beklediği müjdeli haberi Sağlık Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına 1.500TL ve 3 bin TL arasında değişen ek ödemelerin yapılacağını duyurdu.
Konuya dair açıklama, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetede yayınlandı.
Bu durumda 1 Temmuzdan başlayarak geçerli olmak üzere üç ay boyunca ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3bin TL’ye kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1.500TL’ye kadar, koronavirüs aşısı yapılması hususları göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarlarda ek ödemeler yapılabilecektir.