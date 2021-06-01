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Sadece üyelik belgesiyle 6 ay ödemesiz 200 bin TL nefes kredisine başvuran alıyor!

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerini gidermek adında firmalara sağlanacak olan 200.000 TL'ye kadar kredi imkanı için başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı. sağlayacak. bu yıl içerisindeki cirosunda geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 gibi bir kayıp yaşayan tüm firmalar üye oldukları odalardan aldıkları üyelik belgesi ile banka şubelerine giderek başvurabilecekler.

01 Haziran 2021 Salı 09:32
Sadece üyelik belgesiyle 6 ay ödemesiz 200 bin TL nefes kredisine başvuran alıyor!
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında KOBİ'lerin yaşadığını finansman sıkıntısına destek amacıyla 6 ay geri ödemesiz 'Nefes Kredisi' hayata geçirildi. Kredi başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlanırken kredi imkanı sağlayacak olan bankalara firma sahiplerinin üye oldukları oda veya borsalardan alacakları üyelik belgesiyle gitmeleri yeterli olacak. KOBİ'lere sunulan kredi paketi kapsamında maksimum 200 bin TL'ye kadar verilecek olan kredilerin firmaların ciro kaybı nedeniyle ödeyemedikleri maaş ve kiralarıyla işletme giderlerinin giderilmesinde kullandırılacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordine ettiği ve 10 bankanın katıldığı nefes kredisi projesinden yararlanmak isteyen tüm işletmeler kayıtlı oldukları o da veya borsalardan alacakları üyelik belgeleriyle bankalardan kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler. Online olarak ta alınabilecek olan üyelik belgeleri e-belge olarak temin edilecek. 2020 yılında cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan işletmeler azami 50 bin TL kredi başvuru yapabilecekler. Cirosu 1 ila 10 milyon lira olan işletmeler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecekler.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ

Firmaların kredi başvuruları onaylanması sonrasında 6 ay ödemesiz dönem başlayacak. Nefes kredisinde daha sonrasına 12 eşit taksit olarak bir ödeme planı belirlenecek ve kredi uygulamasında Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak. Kredinin faiz oranları ise yıllık yüzde 17.5 olarak belirlenirken firma sahipleri tamamladıkları belgelerle birlikte Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası,  Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank ve Vakıf Katılım Bankalarında kredi için başvurularını başlatabilecekler.


Son Güncelleme: 01.06.2021 09:32
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