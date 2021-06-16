Rus heyet, Türkiye'ye uçuşların açılması için değerlendirme yapmaya geliyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, Rus heyetin, Rusya ve Türkiye arasında olan anlaşmaya göre koronavirüs vakalarının durumunu değerlendirmek için hafta içinde Türkiye’ye geleceği ve ziyarete göre de uçuşların yeniden başlatılması ile turizm hizmetlerinin sağlanması amacıyla kararlar alacağını duyurdu.

Bu heyette, bilim enstitüleri ,Turizm ajansı ve Rusya Savunma Bakanlığı kurumlarından uzmanlar olacağı belirtildi. Rusya –Türkiye arasında uçuşlar 21 Haziran’a kadar sınırlandırılmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, iki ülke arasında uçuşların tekrar açılması için değerlendirme yapmak amacıyla heyetin Türkiye’ye gideceğini söylemişti.