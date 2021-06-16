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Rus heyet, Türkiye'ye uçuşların açılması için değerlendirme yapmaya geliyor

Rusya ve Türkiye arasında uçuşlar 21 Haziran tarihine kadar sınırlandırılmıştı. Bu kararın tekrar değerlendirilmesi ve turizm hizmetlerinin sağlanması için Rus heyet, Türkiye'ye gelecek. Rus heyet ne zaman gelecek? Bu haberimizde Rus heyetin Türkiye'ye uçuşların açılması için değerlendirme yapmaya gelmesiyle ilgili detayları sizler için derledik. İşte Rus heyetin Türkiye'ye gelişi hakkında detaylar...

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:02
Rus heyet, Türkiye'ye uçuşların açılması için değerlendirme yapmaya geliyor
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi,  Rus heyetin, Rusya ve Türkiye arasında olan anlaşmaya göre koronavirüs vakalarının durumunu değerlendirmek için hafta içinde Türkiye’ye geleceği ve ziyarete göre de uçuşların yeniden başlatılması ile turizm hizmetlerinin sağlanması amacıyla kararlar alacağını duyurdu.

Bu heyette, bilim enstitüleri ,Turizm ajansı ve Rusya Savunma Bakanlığı kurumlarından uzmanlar olacağı belirtildi. Rusya –Türkiye arasında uçuşlar 21 Haziran’a kadar sınırlandırılmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, iki ülke arasında uçuşların tekrar açılması için  değerlendirme yapmak amacıyla heyetin Türkiye’ye gideceğini söylemişti.


Son Güncelleme: 16.06.2021 14:02
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Rus Heyet Türkiyeye GeliyorRusya-Türkiye Arası Uçuşlar Açılacak Mı?
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