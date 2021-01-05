Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021

Romanya para birimi olarak Rumen Leyi’ni kullanıyor. 1 Euro ise ortalama 4.65 Rumen Leyi’ne eşit olmaktadır. 1 Rumen Leyi 1.64 TL’ye tekabül etmektedir. Buna göre Romanya TL’ye oranla ortalama 1.64 kat daha değerli olmaktadır.

Romanya’da asgari ücret ne kadar?

Romanya’da Ocak ayı güncellemesiyle birlikte asgari ücret 407.86 Euro’ya yükselmiştir. Romanya’da asgari ücret 1891.65 Rumen Leyi’ne denk geliyor. Romanya’da yaşam standartları asgari ücrete göre daha yüksek olduğundan işverenler asgari ücret noktasında çalışanlarına yüksek maaşlar veriyorlar.

Yıllara göre Romanya’da asgari ücret

Yıl Euro 2013 179,36 2014 205,34 2015 238,38 2016 276,34 2017 318,52 2018 407,86

Romanya’da çalışma standartları

Romanya’da tam zamanlı işçiler günlük 8 saatten haftada 5 gün çalışmaktadır. Buna göre Romanya’da bir çalışan haftada 40 saat çalışıyor. Emek süreleri yasalar gereği haftada 48 saati geçememektedir. Gün içerisinde 12 saat emek harcadıysanız 24 saat dinlenmeniz gerekir.

Romanya’da vatandaşlar 16 yaşından itibaren çalışabilirken, 16 yaşından küçük bireyler ancak ebeveyn izinleri çerçevesinde çalışabilmektedir.

Romanya’da fiyatlar ne kadar?

Romanya’da kiralık daireler 700 Rumen Leyi ile 1800 Rumen Leyi arasında değişiklik göstermektedir. Şehir merkezi dışında daire tutmak istediğinizde 500 Rumen Leyi’nden 1300 Rumen Leyi’ne kadar fiyatlarla ev kiralayabilirsiniz.