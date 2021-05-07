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Ripple XRP-SEC davası mahkeme kararı ne oldu?

Geçtiğimiz aylarda Ripple XRP ve SEC arasında başlayan dava hala devam ediyor. Geçen gün gerçekleştirilen toplantı sonrasında dün yeni bir dava görüldü. Peki konuya ilişkin mahkeme kararı ne oldu? İşte tüm detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 18:16
Ripple XRP-SEC davası mahkeme kararı ne oldu?
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Kripto paralarla ilgili olan vatandaşlar sürekli borsayı takip ediyor. Bunun yanı sıra şuan gündemde olan Ripple XRP ve SEC arasındaki davada yakından takip edilen konular arasında yer alıyor.

Kripto para piyasasını yakından takip edenler dava sürecini de merak ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple’a karşı açtığı davada her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, XRP fiyatında ise yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor.

Ripple XRP fiyatı ne kadar?

Rippler, piyasa hacmi açısından en büyük beşinci kripto para birimidir. Bu para birimi bugün erken saatlerde 1,76 dolara yükseldi. Bunun yanı sıra 1,80 dolarlık önemli seviyeye de yaklaşmış oldu. Lakin reddetme durumu ile karşılaşılmasından ötürü 1,68 dolara düştü.

SEC-Ripple XRP davası ne zaman ve saat kaçta görülecek?

İki kurum arasında dün kapalı bir oturum gerçekleşti. Ripple davası dün saat 21.00’de TSİ ile görüşmeye başladı. Alınan haberlere göre SEC detaylı açıklamayı 14 Mayıs’ta yapacak. Aralık ayında başlayan ve hala devam eden davada bugün kapalı bir oturum gerçekleşecek. Taraflardan Ripple’ın yatırımcıları davanın çözüme kavuşacağına inanıyor. Lakin Aralık ayından beri devam eden bu davada net kararların çıktığı çok az görüşme oldu. Bunun dışındaki görüşmeler ise sonuçsuz bitti. Bu doğrultuda bugün yapılacak olan görüşmede de sonuç çıkmayacağını bekleyen bir kesim var.

Ripple XRP – SEC mahkeme kararı ne oldu?

Yapılan mahkemede merakla beklenen karar çıktı. Sarah Netbun konuya ilişkin direkt olarak XRP’nin aleyhine karar verdi. Avukat James Filan’ın aktardığı karar metnine göre, SEC’nin kripto para borsaları, piyasa katılımcıları ve başka ülkelerdeki regülatörler dahil olmak üzere üçüncü partiler ile iletişime geçebileceği vurgulandı.

Dava yargıcı SEC’nin kurum içindeki iletişimini paylaşmasına gerek olmadığını belirtti. Ripple’ın itirazı ise sonuçsuz kalmış oldu. Lakin buna rağmen alınan karar kapsamında  Bitcoin, Ethereum ve XRP ile ilgili dahili konuşmalar ise aranmalı ve gizlilik kapsamından çıkartılıp mahkemeye verilmesi gerekiyor. Bu durumda Ripple’ın istediğini alamadığını ama kendisi ile alakalı belgeleri alabileceğini işaret ediyor.

Ripple nedir?

Küresel bir ödeme ağı olan Ripple, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir para birimini saniyeler içerisinde uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlamaktadır. Ripple, tüm dünyada gerçek zamanlı ödeme yapılması için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Büyük bir ödeme yöntemi olan Bitcoin, Ripple'ın yaptığı gibi bir kişiden diğerine para aktarma işleminin hızlı bir yolunu sunamaz.




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
RıppleXRPSECDavaKripto
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