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Ripple XRP mahkemesi saat kaçta? Ripple XRP davası nedir?

Kripto para olan Ripple XRP ile SEC arasındaki dava 22 Şubat tarihinde görülecek. SEC'in açtığı dava ile ilgili detaylar merak ediliyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:08
Ripple XRP mahkemesi saat kaçta? Ripple XRP davası nedir?
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Dijital varlıklarını ABD ve tüm dünyadaki yatırımcıları kayıt dışı satıp fon toplamasından ötürü suçlanan Ripple’ın (XRP), kripto para piyasasında 24 saatte 600 milyon dolardan da fazla hacmi bulunmaktadır.

XRP, Ripple adı ile coin borsasında işlem görmektedir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’a dava açmıştı. SEC’in açtığı bu davada tam olarak 1,3 milyar dolar tazminat talep edildi. Bunun yanı sıra Ripple2ın 2013 senesinden itibaren, XRP olarak var olan dijital varlıklarını ABD’deki ve tüm dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı satıp fon topladığı öne sürüldü. Bu iddialara göre Ripple, insanlardan almış olduğu hizmet ödemelerini geleneksel para birimi ile yapmak yerine dijital XRP ile yaptı.

Ripple davası 22 Şubat’ta gerçekleşecek

Dava New York Güney Mahkemesi’nde görülecek. Dava tarafları 22 Şubat 2021 tarihinde hakim karşısında olacak. Yargıç Analisa Torres ilk duruşma öncesinde konferansa katılacak. Dava saati ise bilinmiyor.

Ripple XRP davası detayları

Küresel bir ödeme ağı olan Ripple, dünyanın neresinde olursanız olun hangi para birimini dilerseniz saniyeler içinde uygun işlem ücreti alarak gönderilmesini sağlamaktadır. Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödemelerin yapılması için verimli ve uygun maliyetli bir yol oluşturacak şekilde bankalarla çalışmaktadır. Büyük bir ödeme yöntemi olan Bitcoin, Ripple gibi para gönderme işlemini hızlı bir şekilde yapamaz.

SEC tarafında Ripple’a açılan davada ortaya atılan suç ise Ripple ve şirketin CEO’su olan Brad Garlinghouse ve kurucu ortak olan Chris Larsen XRP üzerinden 1.3 milyar dolar değerinde kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptı. Davada SEC tarafından bazı değişiklikler yaşandı.

SEC’in davaya başka suçlar eklediği düşünülmekte. Nedeni ise önceki dava dosyasının sayfa sayısı 71 iken şimid 79 sayfa oldu.

Ripple en büyük kripto para birimi arasında yedinci sırada yer alıyor. Lakşn %3 oranında düşüş yaşayarak 0.53 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bunun yanı sıra popğler altcoin 24.1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Gönderilen mektuptan edinilen bilgiye göre uzlaşmak için SEC yönetimindeki çalışanlar ile görüşülüyor. Bu doğrultuda şu ifadeler kullanıldı:

"Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." 

Ocak ayı içinde Ripple’ın CEO’sunun açıklamlarına göre suçlamalar reddedilmişti. Ripple Joe Biden hükümetinden umutlu olduğu için olumlu yaklaşımlar bekliyor. Olumlu düşünceinşn nedenlerinden biri ise Bıden’ın SEC başkanı adayı Gary Gensler’in Ripple için yapmış olduğu yorumlardır.

Ripple’ın davayı kazanıp kazanamayacağı hakkında bir öngörü bulunmamakta.

JED MCCALEB RIPPLE'LARINI SATTI MI?

Ripple’ın yatırımcıları sosyal medya üzerinden bir iddia ortaya attı. Ripple’da çalıştığı zamanlarda yüklü miktarda XRP’si olduğu düşünülen JED McCaleb için düzenli bir şekilde XRP’sini sattığı düşünülüyor. Bu nedenle yaptığı satış Ripple fiyatlarını düşürmekte.

JED, Ripple ile yollarını ayırdıktan sonra Stellar Lumens adında yeni bir kripto para birimi kurmuştu.

Davanın 19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği düşünülüyor

SEC , dava açtığını 22 Aralık’ta duyurmuştu.

Açılan davanın ilk duruşmasının ise 22 Şubat tarihinde yapılacağı bilinmektedir.

Kayıt dışı fon topladığı iddiasıyla açılan davada talep edilen tazminat miktarı ise 1.3 milyar dolar. İddialardan en büyüğü ise Ripple’ın insanlardan aldığı hizmet ödemelerini geleneksel para birimi ile yapması gerekirken XRP ile yapmasıdır.

Geçtiğimiz sene 29 Aralık’da Yargıç Torres’in tarafların standart yasal prosedür olan sulh hakim için onay vermelerini talep etmesine karşılık Ripple ve SEC talebi reddederek davayı hızlandırmamışlardı.

22 Şubat’ta görülecek olan ilk duruşma sonrasında neticeye kavuşması beklenmeyen davanın 19 Ağustos’a kadar süreceği düşünülüyor. Tarihin daha da uzayabileceği tahminler arasında yer alıyor.

Tarafları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple XRP’nin oluşturduğu dava 22 Şubat tarihinde görülecek. Davanın tarihi bilinse de saati hakkında bir bilgi yok. Dava sonucu Ripple’ın aleyhine olursa zor günler Ripple’ı bekliyor.

 

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 15:08
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SECRıppleXRPKriptopara
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