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Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple XRP dava sonucu belli oldu mu?

Son zamanların en gözde yatırım aracı olan kripto para dünyasında her geçen gün farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşan Thodex vurgunundan sonra gözler Ripple XRP görüleceği davaya çevrildi. Ripple XRP davası ne zaman? Ripple XRP davası saat kaçta görülecek? Ripple XRP davası ile ilgili gelişmeler haberimizin detayında yer alıyor.

30 Nisan 2021 Cuma 20:11
Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple XRP dava sonucu belli oldu mu?
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Geçtiğimiz günlerde tahminen altı nisan günü Ripple ve SEC arasında pandemi nedeniyle telefon aracalığı ile telefonla bir keşif görüşmesi gerçekleştirildi. Hakim bu görüşmede Bitcoin ve Ethereum alakalı evrakların üretimini zorunlu kıldı.

Kripto parası dünyası merakla bu durulşmayı bekliyor. Görülecek davada çıkacak çok büyük etkiler yaratacak.  Ripple XRP davası ile ilgili gelişmeler şunlar; Dava bugün Türkiye saati ile saat 21.00'da görülmeye başlanacak. SEC ise detaylı açıklamayı mayıs ayının ortalarına doğru yapması bekleniyor.

SEC'in savunmasında verdiği iddialara yanıt vermesi için dört haziran tarihine kadar vakti var. Ripple ise fiyatı bugünlerde artma eğiliminde Bir ABD doları karşısında gördüğü fiyat 1.00'ı test etti.  Daha sonra 1.45 ve 1.46 dirençlerini kırarsa daha da yükselmesi bekleniyor.

Nisan ayının 21'inde ABD menkul kıymetler borsası ( SEC ) ile arasında dava salgın nedeniyle telekonferans şeklinde yapıldı. Dava görülürken açılış savunmaları ise 12 Nisan'da yapıldı. On bin civarında XRP yatırımcısı davaya müdahil oldu. 

RİPPLE XRP NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
Ripple XRPDava
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