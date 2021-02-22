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Ripple (XRP) davası ne zaman saat kaçta? Ripple davayı kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur? 22 Şubat Ripple davası detayları

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki dava merakla bekleniyor. Ripple davayı kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur sorusu sıcaklığını koruyor. Yatırımcılar Ripple (XRP) davası ne zaman saat kaçta ve 22 Şubat Ripple davası detaylarını araştırıyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 01:36
Ripple (XRP) davası ne zaman saat kaçta? Ripple davayı kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur? 22 Şubat Ripple davası detayları
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 22 Aralık tarihinde Ripple Labs Inc. Şirketi’ne dava açmıştı. Açılan dava dilekçesinde yer alan SEC'in Ripple'ın şirkеtin işlerini finanse etmek için sermaye topladığı iddiası kripto para borsasında büyük ses getirmişti.

Yatırımcılar söz konusu iddianın ardından mahkemenin nasıl sonuçlanacağını beklemeye koyuldu. ABD Güney New Yоrk Bölge Mаhkemesi’nde görülecek davanın sonucu birçok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor.

Bitcoin borsası Rıpple davasını merakla bekliyor

Blockhain şirketi olan Ripple, ve ABD Menkul Kıymetler ve Korsa Komisyonu arasından dava 22 Aralık tarihinden duyuruldu. Söz konusu dava kapsamında 1.3 milyar dolarlık bir tazminat talep ediliyor. Ripple, 2013 yılından itibaren XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve bu şekilde fon toplandığı iddiasına karşın mahkemenin ne karar vereceği piyasayı da etkileyecek.

Öte yandan söz konusu şirket insanlardan aldığı hizmet karşılığında ödemelerini kripto para XRP üzerinden gerçekleştiriyordu.

Ripple davayı kaybeder veya kazanırsa ne olur?

Bitcoin ve Ethereum ikilisinin ardından kripto para borsasının en bilineni olan XRP kripto para birimi dava sürecindeki sonuçlar kapsamında büyük bir değişikliğe gidebilir. Dava sürecinden XRP en çok kullanılan kripto para birimleri arasından ilk 5’e kadar yükseldi. Uzmanlar XRP için dava sürecinin olumlu sonuçlanacağı ön görüyor.

Buna karşın davanın olumsuz sonuçlanması halinde neler olacağı merak ediliyor. Bitstamp kripto para uygulaması sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerika’daki yatırımcıların işlem ve mevduatlarının 8 Ocak 2021 tarihine dek durdurulacağını duyurmuştu. Dava süreci devam ederken Bitwise ve OSL’de XRP işlemlerini durdurma kararı aldı.

Jed McCaleb Ripple satışı yaptı mı?

Ripple’ın en büyük yatırımcılarından biri olan Jed McCaleb’in düzenli olarak elindeki XRP kripto paraları  sattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu iddialara göre şirket içerisinde çalışan McCaleb’in çalıştığı süre içerisinde çok sayıda XRP satın aldığı ve dava süreciyle birlikte belli aralıklarla elindeki XRP’leri sattığı söyleniyor.

Bu iddiaların gün geçtikçe artması davanın hemen öncesinde yatırımcıların da elindeki XRP’leri satmasına neden oluyor. Dava sürecinin devam etmesi, uzaması gibi durumlarda yatırımcıların ellerindeki XRP’leri satmasının önüne geçilmesi çok zor olacak. Bu durumda ise XRP’nin büyük bir değer kaybı yaşayabileceği söyleniyor. Şirkete yakında kişiler yapılan değerlendirmeler ve uzman raporları kapsamında davanın ilk duruşmada olumlu şekilde sonuçlanması bekliyor. Davanın olumsuz sonuçlanması halinde ise çok sayıda yatırımcının çok yüksek miktarda zarar edeceği biliniyor.



Son Güncelleme: 22.02.2021 01:36
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Anahtar Kelimeler:
RıppleXRPDavaAbd Menkul Kıymetler Ve Borsa KomisyonuKripto Para
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