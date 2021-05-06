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Ripple XRP davası ne zaman gerçekleşecek? SEC-XRP mahkeme kararı ne zaman açıklanır?

Kripto para ile ilgilenen tüm insanların şu günlerde merak ettiği bir konuda SEC ve Ripple davası oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Ripple XRP'ye açtığı dava dünya gündeminde önemli bir yerde bulunuyor. Davanın ne zaman olacağı ve nasıl sonuçlanacağı hakkındaki araştırmalar devam ediyor. SEC-XRP davası ne zaman? Ripple mahkemesinde sonuç ne olacak? Tüm detaylar haberimizde..

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:02
Ripple XRP davası ne zaman gerçekleşecek? SEC-XRP mahkeme kararı ne zaman açıklanır?
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Ripple XRP davası ne zaman? 

Ripple XRP ve SEC arasındaki dava süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıdan sonra yeni bir davanın olacağı konuşuluyor. Ripple XRP davası ne zaman olacak? Mahkeme kararı ne olacak? Kripto para piyasasına alışık olan kişilerin merakla beklediği konuya ilişkin son durum araştırma konuları arasında yer aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, Ripple’a açtığı davada her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. XRP fiyatında bugün yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu görülüyor.

Ripple XRP fiyatı ne kadar? 

Piyasa hacmi bakımından en büyük 5. kripto para birimi olan XRP, bugün erken saatlerde 1,76 dolara kadar çıktı ve 1,80 dolarlık önemli bir seviyeye yaklaştı. Fakat burada karşılaşılan bir reddetme ile fiyat 1,68 dolara düştü. Bugün SEC ve Ripple arasında kapalı bir oturum gerçekleşecek ve bu oturumdan çıkan kararın XRP fiyatı için çok önemli olacağı düşünülmekte.

SEC-Ripple XRP davası ne zaman olacak? 

Ripple davasının bugün TSİ ile 21.00’da görülmeye başlanacağı öne sürülürken SEC’in detaylı açıklamasının ise 14 Mayıs tarihinde verileceği ifadeleri söylendi. Aralık ayından itibaren devam eden Ripple-SEC davasında bugün, kapalı bir oturum gerçekleşecek ve Ripple yatırımcıları bir şekilde davanın oturumda çözüme gideceğini söylüyor. Fakat SEC ve Ripple davasında net kararların alındığı çok az bir görüşme ve duruşma yapıldı. Bunların dışında kalanlarda ise sonuç alınamadan kapatıldı. Dolayısıyla bu sebepten bugün de bir sonuç alınabileceğini düşünmeyenler çoğunlukta bulunuyor. SEC davası, XRP’nin bir menkul kıymet mi yoksa para birimi mi olduğu konusundaki argümana odaklanıyor. Bir menkul kıymetin, hisse senedi ile aynı şekilde SEC tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle XRP’nin bir menkul kıymet olduğuna karar verilmesi Ripple’ı zarara uğratabilir. Bunun yanı sıra Ripple aleyhine bir karar çıkmaz ise XRP fiyatının önümüzdeki 24 saat içerisinde ciddi artış göstereceği ve 2.3 dolara kadar yükseleceği öne sürülüyor. 

Ripple nedir?

Küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki para biriminin saniyeler içinde, uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapabilmek için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde birden fazla banka ile birlikte hareket etmektedir. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir fakat Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmamaktadır.




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
RıppleXRPSEC
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