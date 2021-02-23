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Ripple davası sonucu ne oldu? Ripple davasında son durum belli oldu mu?

Ripple ve ADB Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki dava 22 Şubat Pazartesi günü gerçekleşti. Yatırımcılar Ripple davası sonucu ne oldu, Ripple davasında son durum belli oldu mu sorularını araştırmaya başladı.

23 Şubat 2021 Salı 01:20
Ripple davası sonucu ne oldu? Ripple davasında son durum belli oldu mu?
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Kripto para birimlerinden biri olan Ripple (XRP) dijital varlıklarını kayıt dışı yatırımcılara satarak fon elde etmek suçundan yargılanıyordu. Mahkeme bugün gerçekleşti.

Kripto para borsasını yakından ilgilendiren duruşma Ripple şirketi ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında gerçekleşti. Davada Ripple’a 1.3 milyar dolar tazminat ödenmesi talebinde bulunan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şirketin kayıt dışı alıcılara dijital para satarak kendilerine fon sağladıklarını öne sürmüştü.

Ripple davası saat kaçta, ne zaman?

22 Şubat tarihinde New York Güney Bölge Mahkemesi’nde gerçekleşen davada Yargıç Analisa Torres yer aldı.

Ripple nedir?

Rippler kripto para birimlerinden biridir. Son 24 saatte değerini çok ciddi anlamda artıran Ripple’ın kısaltması (XRP) olarak biliniyor. Ripple kripto para birimlerinden farklı olarak dünyanın bir ucunda bulunan kişiye gerçek zamanlı ödeme veya para transferi yapmak için kullanılan dünya çapında bir hizmettir.

Ripple davayı kazanır mı?

Ripple şirketine açılan dava kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şirkete bir mektup gönderdi. Mektupta "Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse suçlamaların olumsuz olduğunu, Joe Biden hükümetiyle birlikte umutlu ve ılımlı bir yaklaşımın sergilenmesini beklediklerini ifade etti.

22 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek olan davanın kripto para borsasını büyük çapta etkilemesi bekleniyor. Davanın nasıl sonuçlanacağı ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Davanın sonuçlanmasının ardından merak edilen tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 23.02.2021 01:20
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Anahtar Kelimeler:
RıppleDavaXRPKripto ParaABD
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