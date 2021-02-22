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Ripple davası ne zaman biter? Ripple (XRP) davası son durum ne? Ripple davayı kaybederse ne olur, kazanırsa ne olur, yükselir mi? Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta?

Kripto para dünyası haraketli bir zamandan geçerken Ripple (XRP) davası sürüyor. Kripto para takipçileri Ripple SEC (XRP) davasının ne zaman biteceğini, SEC’in davayı kazanıp kazanamayacağını merak ediyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:51
Ripple davası ne zaman biter? Ripple (XRP) davası son durum ne? Ripple davayı kaybederse ne olur, kazanırsa ne olur, yükselir mi? Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta?
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Kripto para yatırımcıları Ripple (XRP) davasıyla ilgili son gelişmeleri merak etmektedir. Davanın ilk duruşması bugün yapılacakken yatırımcıların pür dikkat bu davayı takip ettiğini biliyoruz. Kripto para dünyası haraketli bir zamandan geçerken Ripple (XRP) davası sürüyor. Kripto para takipçileri Ripple SEC (XRP) davasının ne zaman biteceğini, SEC’in davayı kazanıp kazanamayacağını merak ediyor.

Bugünlerde kripto para borsasının gündeminde Ripple parası var. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen yıl yaptığı bir basın açıklamasında Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını söylemişti. Bu şirket kripto para olan Ripple üretmektedir. New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres ise herhangi bir çözüm yolunun kalmadığını ifade etti. Ripple’ın hukuk danışmanlığını yapan Stuart Alderoty ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada dava dilekçesinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

Ripple Davasında Son Durum Nedir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ripple’a 22 Aralık’ta dava açmıştı. Buna göre tazminat davasında 1.3 milyar dolarlık bir dava açıldı. Bu davanın gerekçesi olarak Ripple’ın kurulduğu günden bu yana müşterilerine kayıt dışı para sattığı iddia edildi. Ayrıca insanlardan alınan bu hizmetlerin karşılığında ise normal para yerine kripto para ile ödemeler yapıldı.

Bu konuyla alakalı Stuart Alderoty, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Alderoty, ‘’Çoğunuzun gördüğü gibi, SEC bugün şikayetinde değişiklik yaptı. Tek yasal iddia kaldı: XRP'nin belirli dağıtımları bir yatırım sözleşmesi oluşturdu mu?'' dedi.

Açıklamalarını sürdüren Alderoty, ''Bu tür değişiklikler yaygındır ve bu, davayı maddi olarak ilgilendirmez. İddia edilen ihlallere ve yardım talebine bakıldığında, Aralık'taki dosyalama ile bugünkü arasında hiçbir değişiklik görülmüyor'' açıklamalarında bulundu.

Davanın detaylarında ise ‘’Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC’den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin’’ ifadeleri kullanıldı.

Ripple Son Fiyatı

Ripple (XRP) fiyatlarına bakacak olursak şu an için 0,50 dolar seviyelerinde seyretmektedir. Şu an için bütün kripto paralar uçuşa geçti ancak Ripple bir türlü yükselemiyor. Çünkü yükselmesini engelleyen davalarla uğraşıyor.

Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Kripto para yatırımcılarının merakla beklediği konular arasında ise Ripple davasının ne zaman biteceğidir. Davanın ilk duruşması 22 Şubat’ta, yani bugün görülmektedir. Son olarak yargıç tarafından 29 Aralık’ta davanın son bulması istenildi ancak SEC ve Ripple yetkilileri davanın hızlandırılma süreçlerini reddettiler. Buna göre davanın en geç 16 Ağustos ile 19 Ağustos tarihlerine kadar sürebileceği, hatta o vakitlerde bile kolay kolay tamamlanmayacağı ifade edildi.



Son Güncelleme: 22.02.2021 14:51
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