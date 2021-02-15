Restoran ve Kafelere destek müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu!

“Yeni reform paketlerini meclise sunacağız”
Meclis toplantısında önemli konuşmalara değinen Cumhurbaşkanı esnafın bir nebze olsun içini rahatlattı. Bu zorlu süreçte birçok vatandaşa yardım edildiğinden bahseden Erdoğan Mecliste diğer önemli konuya değindi. “Yeni reform paketlerini Meclisimize sunmaya başlayacağız. Bu tekliflerin ülkemizi 2023’e ve daha sonrasına taşıyacak önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir.” ifadelerini kullandı. Reform sürecine millet olarak hep birlikte sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Recep Tayyip Erdoğan son olarak konuşmasına Türkiye’nin hak ve özgürlüklerinden bahsederek 2023’e kadar taşımasını hedeflediğini duyurdu.
Son Güncelleme: 15.02.2021 01:43