Restoran ve Kafelere destek müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu!

“Yeni reform paketlerini meclise sunacağız”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılanveişletmelerinin çağrısına Cumhurbaşkanı kulak verdi. 2 aya yaklaşık kapalı olan esnaflar mağduriyetlerinden bahsetti. Bu sayede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın seslenişine çare bularak meclis toplantısında konu ile alakalı önemli gelişmelerde bulundu. Erdoğan: “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıylaödemesi yapacağız” dedi.

Meclis toplantısında önemli konuşmalara değinen Cumhurbaşkanı esnafın bir nebze olsun içini rahatlattı. Bu zorlu süreçte birçok vatandaşa yardım edildiğinden bahseden Erdoğan Mecliste diğer önemli konuya değindi. “Yeni reform paketlerini Meclisimize sunmaya başlayacağız. Bu tekliflerin ülkemizi 2023’e ve daha sonrasına taşıyacak önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir.” ifadelerini kullandı. Reform sürecine millet olarak hep birlikte sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Recep Tayyip Erdoğan son olarak konuşmasına Türkiye’nin hak ve özgürlüklerinden bahsederek 2023’e kadar taşımasını hedeflediğini duyurdu.