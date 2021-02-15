İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Restoran ve Kafelere destek müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu!

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis grup toplantısında önemli gelişmelerde bulundu. Restoran ve kafe işletmecisine müjde verdi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:43
Restoran ve Kafelere destek müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu!
Takip Et:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoran işletmelerinin çağrısına Cumhurbaşkanı kulak verdi. 2 aya yaklaşık kapalı olan esnaflar mağduriyetlerinden bahsetti. Bu sayede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın seslenişine çare bularak meclis toplantısında konu ile alakalı önemli gelişmelerde bulundu. Erdoğan: “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla destek ödemesi yapacağız” dedi.

“Yeni reform paketlerini meclise sunacağız”

Meclis toplantısında önemli konuşmalara değinen Cumhurbaşkanı esnafın bir nebze olsun içini rahatlattı. Bu zorlu süreçte birçok vatandaşa yardım edildiğinden bahseden Erdoğan Mecliste diğer önemli konuya değindi. “Yeni reform paketlerini Meclisimize sunmaya başlayacağız. Bu tekliflerin ülkemizi 2023’e ve daha sonrasına taşıyacak önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir.” ifadelerini kullandı. Reform sürecine millet olarak hep birlikte sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Recep Tayyip Erdoğan son olarak konuşmasına Türkiye’nin hak ve özgürlüklerinden bahsederek  2023’e kadar taşımasını hedeflediğini duyurdu.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RestoranKafeDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticarette gerileme yaşandı
Küresel ticarette gerileme yaşandı
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar

Popüler Haberler

Restoran ve Kafelere destek müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli yaşı kaç?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diziye eklenen yeni isimler!
Sadakatsiz dizisi Suna kimdir?
2021 senesi için yapılacak olan POMEM sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları ne?
Sadakatsiz dizisinden sürpriz ayrılık! Mert karakteri diziye veda mı ediyor?
Akıncı dizisinde Güneş karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Yasak Elma Şahika Ölecek mi? Nesrin Cavadzade Ayrılıyor mı?
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncular dahil oldu! Aksu Hatun hakkında merak edilenler
Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan kurumlar ve bankalar hangileri?
Askere giderken yapılması gerekenler, yanınıza almanız gereken eşyalar ve silüs işlemleri
Hizmetçiler dizisi uyarlama mı? Hizmetciler dizisi hangi diziden uyarlama?
La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! La Casa De Papel 4. Sezon konusu ve başlangıç tarihi
Exxen Bu Benim Masalım dizisi oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Vakıfbank’ın yeni ihtiyaç kredisi ve geri ödeme önek hesaplamaları
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ticaret Bakanlığı memur alacağını duyurdu! KPSS sınavı şartı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu! Başvuru şartları nelerdir?
Seni Çok Bekledim dizisi tekrar bölümler ne zaman?
Burak Tozkoparan kimdir? Burak Tozkoparan'ın sevgilisi kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.