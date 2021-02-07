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Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
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Restoran, lokanta ve kafe destek ödemeleri ne zaman başlıyor?

Ciro kaybı yaşayan restoran, kafe ve lokantalara verilecek olan destek ödemesine ilişkin karar bugün yürürlüğü girdi. İşletmeciler restoran, lokanta ve kafe destek ödemeleri ne zaman başlıyor merak ediyordu. Ciro kaybı destek ödemesinin detayları belli oldu.

07 Şubat 2021 Pazar 17:56
Restoran, lokanta ve kafe destek ödemeleri ne zaman başlıyor?
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Koronavirüs salgını sürecinde kafe, restoran ve diğer mekanlara destek ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan kabine toplantısının ardından ciro kaybı yaşayan esnafa destek ödemelerinin yapılacağını duyurdu. Söz konusu destekle ilgili karar dün yürürlüğe girdi.

Yayınlanan kararda işletme cirolarının tespiti işlemlerinde 27 Ocak 2019-2020 vergilendirme dönemi dikkate alınacak ve işletmelerin KDV beyanlarına göre ödeme yapılacağı belirtildi. Söz konusu tarihten sonrası için ciro kaybı desteği yapılmayacak.

Ödemeler tek seferde yapılacak

Ödemeler tek bir defada olurken 2 bin ila 40 lira arasında yapılacak. Söz konusu destek 2019 veya öncesinde işe başlayıp devam eden ve 2019 yılı cirosu 3 milyon lira ve altında olan işletmelere yapılacak. Ayrıca söz konusu işletmelerin cirosunun %50 ve üzerinde azalma yaşayan işletmelere ödeme yapılacak.

Öte yandan yapılacak destek ödemeleri enerji, medikal sanayi, otomotiv, kimya sanayi ile teknoloji üretimi ve ihracat yapan serbest bölge firmalarına da yapılacak. Stopaj istisnası ve istihdam destekleri için ihracat şartı %80 olarak açıklandı.



Son Güncelleme: 07.02.2021 17:56
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RestoranKafeCiro KaybıDestek ödemesi
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