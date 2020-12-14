Renault Zoe Türkiye satış fiyatı açıklandı

Otomobil dünyasında elektrikli araç furyası giderek genişliyor. Son olarak Fransız şirketi Renault, tamamen elektrikle çalışan otomobil modeli Zoe’nin üçüncü neslini satışa sundu. İlk olarak 2012 yılında Paris’te tanıtılan aracın Türkiye satış fiyatı da belli oldu.

395 kilometreye kadar menzil ve doğru akımla şarj edilen 52 kWh bataryasıyla daha hızlı şarj edilebilen aracından batarya kapasitesindeki artış dikkatleri çekiyor.

Geri dönüşüm malzemeleri kullanıldı

Aracın özelliklerine bakıldığında 80 kW motoru yer alıyor. Ayrıca Mod B, e-shifter, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni, kablosuz şarj ünitesi yeni özelliklerde üçüncü nesle eklendi.

Çevre dostu olarak tasarlanan aracın üretim aşamasında da geri dönüşüm malzemeleri kullanıldı. Araçtaki yolcu bölümünde bulunan tüm parçalar geri dönüştürülen sentetik malzemelerce üretildi. Aracın motor hacmi 338 litre olarak açıklanırken, iç kısımda şirketin bir diğer modeli olan Clio’ya benzer yönleri olduğu görülüyor.

Yüzde yüz elektrikle çalışan Zoe modelinin üçüncü nesil fiyatı Türkiye’de 349.900 TL olarak açıklandı. Araç Türkiye bayilerinde yer almaya başladı.