Renault Kadjar bahar kampanyası fiyat listesi 2021

nisan ayında bir bahar kampanyası düzenliyor. Kampanya içerisinde Renault’un ünlü modeli 2020 Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160bg de bulunuyor. Renault bu sınırlı sayıda satışa çıkardığı Kadjar modelini 30 Nisan’a kadar satışta tutacak. Toplam 370.100 TL olan otomobil, çoğu otomobil tutkununun gözünü kamaştırıyor. Tasarımıyla öne çıkan araç, lüks bir görünüme sahip olmakla beraber birçok arabaya kıyasla daha güvenli bir sisteme sahip.