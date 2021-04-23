Renault Grubu 2021 yılının ilk çeyreğinde satışları %1,1 arttırdı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Renault Grubu 2021 yılının ilk çeyreğinde 665 bin 38 araç satışı gerçekleştirdi. Buna göre şirket geçen yılın aynı dönemine göre %1.1’lik artış gösterdi. Geçen yıl bu dönemde 443 bin 662 araç satışı gerçekleştirilmişti.

Avrupa’da hafif ticari araç pazarının sağladığı destekle %3,9 büyüme oranı yakalayan şirket, satış adedinin 250 bin 163 seviyesine çıktığını açıkladı. 2021 yılının ilk üç ayında 42 binden fazla elektrikli araç ve hibrit araç satışı da gerçekleştirildi.

Avrupa dışında ise en çok tercih edilen SUV model olan şirketin yeni tasarımı Kiger model araç piyasaya sürüldü. Ülkemizde de ilk üç aylık süreçte Renault Grubu en çok araç satışı yapan firmalar arasına 7’inci sırada yer aldı.