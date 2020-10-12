Renault Clio modeli için dev kampanyasını duyurdu!

Yakıtı ve tasarım özellikleri nedeni ile şehir içinde ülkemizde en fazla tercih edilen otomotiv devlerinden birisi olan Renault Clio modeli için yeni kampanyasını duyurdu. Kampanyanın vatandaşları sıfır almaya teşvik etmek için açıklandığını duyuran otomotiv devinin kampanya detayları merak edilmeye devam ediyor.

Renault’tan Clio için dev kampanya

Ülkemizde en fazla satılan araç markalarından bir tanesi olan Renault markasının tutulan modeli Clio için yeni kampanya pek çok vatandaşı merak ettirdi. Renault’un Clio modeli için peşinat karşılığında kredi veren firma yüksek vade seçeneği ile dikkatleri kısa sürede üzerine çekti.

Aylık 1.499 TL taksitler ile 36 ay vade seçeneği ile sunulan kredinin faiz oranı ise %1.19 olarak belirlendi.

Renault Clio fiyat listesi