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Renault Clio modeli için dev kampanyasını duyurdu!

Sıfır araç alımlarına teşvik için firmalar kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Araç kampanyasını son olarak duyuran otomotiv devi Renault oldu. Renault kampanya için Clio modelini seçerken peşinat sonrasında 36 ay vade olması pek çok vatandaşı meraklandırdı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:29
Renault Clio modeli için dev kampanyasını duyurdu!
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Yakıtı ve tasarım özellikleri nedeni ile şehir içinde ülkemizde en fazla tercih edilen otomotiv devlerinden birisi olan Renault Clio modeli için yeni kampanyasını duyurdu. Kampanyanın vatandaşları sıfır almaya teşvik etmek için açıklandığını duyuran otomotiv devinin kampanya detayları merak edilmeye devam ediyor.

Renault’tan Clio için dev kampanya


Ülkemizde en fazla satılan araç markalarından bir tanesi olan Renault markasının tutulan modeli Clio için yeni kampanya pek çok vatandaşı merak ettirdi. Renault’un Clio modeli için peşinat karşılığında kredi veren firma yüksek vade seçeneği ile dikkatleri kısa sürede üzerine çekti.

Aylık 1.499 TL taksitler ile 36 ay vade seçeneği ile sunulan kredinin faiz oranı ise %1.19 olarak belirlendi.

Renault Clio fiyat listesi

  • Yeni Renault Cilo Joy 1.0 SCe 72 bg Donanım Paketi Fiyatı 133.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Donanım Paketi Fiyatı 167.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Joy 1.5 Blue dCi 85 bg Donanım Paketi Fiyatı 187.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Touch 1.0 TCe 100 bg Donanım Paketi Fiyatı 165.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Donanım Paketi Fiyatı 175.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Touch 1.3 TCe EDC 130 bg Donanım Paketi Fiyatı 190.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Touch 1.5 Blue dCi 115 bg Donanım Paketi Fiyatı 192.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Icon 1.0 TCe 100 bg Donanım Paketi Fiyatı 179.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Donanım Paketi Fiyatı 189.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Icon 1.3 TCe EDC 130 bg Donanım Paketi Fiyatı 203.900 TL
  • Yeni Renault Cilo Icon 1.5 Blue dCi 115 bg Donanım Paketi Fiyatı 215.900 TL

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 16:29
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Anahtar Kelimeler:
RenaultClioKampanya
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