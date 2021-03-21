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Renault Captur kampanyası fiyat listesi 2021

Araç alacaksınız ama ne alacağınıza karar vermek sizi zorluyor mu? Özellikle son dönemlerde araç alım işlemlerinde araç alacakların en çok şikayet ettiği konu araçların ücretidir. Bu ücreti daha ödenebilir bir hale getirmek kapsamında Renault, yeni Renault Capture serisinde harika indirimler sunuyor. İşte yeni Renault Captur kampanyası fiyat listesi 2021!

21 Mart 2021 Pazar 19:33
Renault Captur kampanyası fiyat listesi 2021
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Yeni Renault Captur 4,23 metrelik uzunluğuyla birlikte önceleri piyasaya çıkan modellerle kıyaslandığında 11 santimetrelik daha uzun olduğu, ayrıyeten opsiyonel olarak sunumu yapılan 18 inç jant ve arttırılmış aks mesafesiyle de tasarımı göze batıyor. Full LED C biçiminde far ve dekoratif korum detayları ve benzeri özelliklerin bütünü Fransız markanın tamamen güncelleştirilmiş imzasını yansıtmaktadır. Aracın konforluğu ve modülaritesi adına kilit bir önem taşıdığı belli olan kızaklı kayan arka koltuklar, 2. Nesilde de kendini hissettirmeye devam ediyor. Yeni Captur, 536 liltreyle kendi araç sınıfında bulunan en geniş bagaj hacimli araç olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 27 litrelik benzin alımı yapabilen iç depolama hacmiyle de yolcular adına harika bir konfor içeren bir kabin yaratılıyor.

 

 

Renault Captur bir üst segmentin kalitesini içeren yeni tasarım harikası koltuklarıyla daha harika bir destek elde edebiliyor. Koltukların sırtı oyuklu ve yarı sertlik içermekte, arka yolcular için 17 mm uzunluğunda diz mesafesi sağlıyor. Üretilen yenilenen kafalıklarla birlikte geri dönüş oranını yükseltiyor. Koltuk ve yolcu bölümünde bulunan kaliteli rahatlığı bir üst seviyeye taşıyor.

 

Modelin ayırt edilebilir özellikleri ise çifte rengi bulunan gövdesi, Yeni Captur modellerinde harika bir şekilde işlenmiş. 8 tane farklı renk seçeneği ile ana gövdenin dışında, tavanla gövdenin arasında aynı renk ya da kontrast oluşturulabilir bir şekilde Yıldız Siyah, Atmaca Turuncu ve Antik Beyaz olarak 3 adet değişik renk ile ulaşılabilmekte. Tavan ayrıyeten elektrikli açılır kapanır cam tavan olarak sunulmakta.

 

 

Yeni Captur modellerinin eski model araçlara nazaran geniş ızgarası ve onun altında yer alan heyecan uyandırıcı ön tamponu, yalnızca modelin kimliğini ve dinamizmini güçlendirmekle kalmamakla birlikte aynı anda çamurluk içeren ön kısım ile iki hava delfektörü aracılığı ile kullanıcı hava akışını yönlendirebilir ve böylelikle arabanın aerodinamik performansını bir üste çıkarır. Yakıt tüketimi ise bu esnada azalır. İnce arka lambaları ve yan aydınlatmaları aracın şeklini daha da çarpıcı kılıyor.

 

Yeni Captur’e Mart ayında uygulanmakta olan kampanya ile sahip olun!

Çarpıcı görünüşü ve sistemiyle yeni Renault Captur 194 bin Türk lirasından başlamakta olan indirimli ücretleriyle showroomlarında.

 

İlgili ücretler, sayısının belirli bir sınırı olan 2020 model Renault Capture Joy 1.0 TCe 100 bg aracın, yalnızca parakende satın alımlarda geçerliliğini koruyan, tavsiye edilmekte olan satış ücretidir. Belirlenmiş ve bahsi geçen ücrete trafik sigortası ve kasko dahil edilmemiştir.

 

Yeni Renaul Captur aracının özetle performansına bakıldığında oksijen salınımı 118 ile 120 g/km; yakıt tüketmesi 5,1 ile 5,3 litrelik /100 kilometre aralığında olduğu gözlemleniyor. Modelin üstünde gösterilmiş aksesuarlarda farklılık yaşanması olasıdır. Kampanya, stok adedi ile sınırlıdır ve 22 Mart 2021 tarihine kadar alıcıların Renault yetkili satıcılarına gitmesi ile geçerli olacaktır. MAİS, kampanyanın sona erme zamanının ve bu kampanyanın değişim haklarını gizli tutmaktadır.

 

Yeni Renault Captur güncel satış ücretleri (2021)

Yeni Renault Captur

2020 Model

2021 Model

Joy 1. 0 TCe 100 bg

212 bin 050 Türk lirası

Joy 1. 5 Blue dCi 95 bg

295 bin 100 Türk lirası

Touch 1. 5 Blue dCi EDC 115 bg

326 bin 100 Türk lirası

Icon 1. 3 TCe EDC 130 bg

326 bin 100 Türk lirası

Icon 1. 3 TCe EDC 155 bg

330 bin 100 Türk lirası

Icon 1 .5 Blue dCi EDC 115 bg

347 bin 100 Türk lirası

Joy 1. 3 TCe EDC 140 bg

293 bin 100 Türk lirası

298 bin 000 Türk lirası

Touch 1. 3 TCe EDC 140 bg

305 bin 105 Türk lirası

310 bin 000 Türk lirası

 

Yeni Renault Captur için modellerde metalik renk farkı uyguladığınız taktirde 1 bin 750 Türk lirası artış yaşanır. Güncel ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak için en yakın Renault Yetkili Satıcılarına gidebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:33
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