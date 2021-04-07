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Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları

Renault 2021 Nisan ayında avantajlı araç kampanyaları ile müşterilerinin karşısına çıktı. Pek çok araç tutkunu tarafından Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanyalarının neler olduğu araştırıldı. İşte sizler için Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanyalarını ele aldık...

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:03
Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları
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Renault sıfır araç kampanya fiyatları

Renault Nisan ayında müşterilerine avantajlı kampanyalarla birlikte geliyor.

Renault'un önerilen anahtar teslim sıfır km araç fiyat listesi çerçevesinde, Yeni Renault Clio 153.050 TL'den başlayan 2020 model senesi ve 165.000 TL'den başlayan 2021 model fiyatlarıyla size en yakın Renault yetkili satıcılarında.

Yeni Renault Captur otomatik vites 2021 modelleri 325.900 TL'den başlayan fiyatlar ile Nisan ayında kullanıcıları ile buluşmayı bekliyor. Aynı zamanda C-Sedan segmentinde yüksek standartlarıyla kendini gösteren yeni Renault Megane Sedaan ise 209.000 TL'den başlayan 2021 model fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault Talisman Nisan ayında 556.900 TL anahtar teslim 20221 model fiyatıyla araç tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Renault SUV modellerinden Kadjar 362.100 TL, Koleos ise 478. 100 TL ile Renault yetkili satılarında sizleri bekliyor.

Yeni Renault Megane Sedan, 194.900 TL’ den başlayan fiyat ve aylık 2.500 TL taksit imkanıyla satışlarda yer alıyor. Renault Finans’tan kredi kullanıldığında sınırlı sayıdaki 2021 model senesi Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg aracın perakende satın alımında 194.900 TL’lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya çerçevesinde, 134.900 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,63 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 2.431 TL’dir.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun koşullarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile beraber geçerli olmaktadır. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır.

Finansman kampanyaları başka kampayanlarla birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline içinde değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi miktarı ve vadeye göre değişiklik göstermektedir. Taşıt kredilerinin en fazla kredilendirme oranı, bireysel ve ticari müşteriye göre değişmektedir.

Renault’un Nisan ayı kampanyalı modelleri

Yeni Renault Megane Sedan kampanyası

Yeni Renault Megane Sedan’ın ortalama CO2 salımı 119 – 125 g/km; yakıt tüketimi 5,2 – 5,5 lt/100km düzeyleri arasındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık içerebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 12.04.2021’e tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerlidir. MAİS’in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı gizlidir.

Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %1,99, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %26,69

Yeni Renault Clio kampanyası

Yeni Renault Clio 153.900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2.000 TL taksit fırsatıyla Renault yetkkili satıcılarında.

Renault Finans’tan kredi kullanılması halinde geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin perakende satın alımında 153.900 TL’lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya çerçevesinde, 104.900 TL peşinat, 49.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,59 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 1.970 TL’dir.



Son Güncelleme: 07.04.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
RenaultAraçOtomobil
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