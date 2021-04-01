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Ramazanda kırmızı et ve tavuk fiyatları zamlanacak mı? Yetkili isim açıkladı..

Ramazan ayında kırmızı et ve tavuk etine zam gelip gelmeyeceği konusunda merakla bekleyen vatandaşlar için Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı'dan önemli bir açıklama geldi. Yardımcı, Ramazan ayında tüketilmesi gerekli kırımızı et ve tavukta herhangi bir zam olup olmayacağı konusunda beklenilen açıklamayı yaptı.

01 Nisan 2021 Perşembe 15:15
Ramazanda kırmızı et ve tavuk fiyatları zamlanacak mı? Yetkili isim açıkladı..
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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, vatandaşlar tüketilmesi gerekli en önemli besin maddelerinin başında gelen kırımız et ve tavuk etine zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, vatandaşların merakla bekledikleri haber hakkında önemli bir açıklama bulundu.

Koronavirüs pandemisinin de etkisiyle geçtiğimiz yıl Ramazan ayı süresince vatandaşlara kırmızı et ve tavuk etiyle ilgili zam yapılmayacağına dair verdikleri sözü tekrar hatırlatan Osman Yardımcı, bu yıl içerisinde bir önceki yıla oranla kırmızı ete 3 ila 5 TL arasında zam yapıldığını ve Ramazan ayı içerisinde bulunulan süreçte kırmızı ete zam uygulanmayacağını ve tavukta da fiyat artışı gibi bir durum beklemediklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl içinde yapılan zamlarında büyük bir zam olmadığını şuan ki şartlarda kırmızı etin en ucuz gıda maddeleri arasında yer aldığını belirten Yardımcı, pandemi nedeniyle bir çok kişinin fırsatçılık yaptığını, özellikle sebze meyvelerde fahiş fiyatların uygulandığını belirterek Ramazan ayı içerisinde olunan günlerde anormal bir durumla karşılaşılmazsa ete herhangi biz zam olmayacağını kaydetti.

RAMAZAN'DA HERKESİN TENVERESİNDE ET OLSUN! 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hafta sonu kısıtlamalarının yeniden gündeme geldiğini ifade eden Yardımcı, herkesin yemeklerini evinde pişirmek zorunda kaldığı için her vatandaşın tenceresinde et olmasını istediklerini vurgulayarak vatandaşın ve devletin yanında olduklarını ve kardan fedakarlık ederek ete zam yapmayacaklarını bir kez daha dile getirdi.

"TAVUK ETİNE ZAM YOK"

Bütün tavuk olarak satılan ürünlerde sunulan fiyatların normal olduğunu fakat parçalanarak satılan bölüm fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Osman Yardımcı, şuan için 15 TL olan tavuğun fiyatının Ramazan ayında 20 TL'ye çıkması durumunda karşı çıkacaklarını belirterek ette olduğu gibi tavuk ve balıkçıların da başkanı olarak sorumluluğumuzun bilincinde olduklarını sile getirdi.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 15:15
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Ramazan AyıKırmızı Et FiyatlarıZam GelecekmiTavuk Eti Fiyatları
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