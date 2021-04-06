Ramazan pidesi fiyatları bu yıl ne kadar oldu? 2021 Ramazan pidesi fiyatları

Ramazan pidesi ne kadar? İSTFO ve İSTESOB açıkladı.

Sahur ve iftar vakitlerinin vazgeçilmezi Ramazan pidesinin satışbelli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucu 2021 fiyat tarifesi açıklandı.

İSTFO Başkanı Erdoğan Çetin ve İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla fiyat tarifesi yayınlandı. İstanbul’da 365 gr sade pide 4 TL, susamlı ve yumurtalı pide ise 5 TL’den satışa sunulacak.

Tarifeye göre 1 kilo sade pide ortalama 11 TL’ye satılacak. Bazı fırınlarda yoğunluğu engellemek için büyük gramajı olan pideler üretiliyor. Bu pidelerin fiyatlarını fırıncılar belirliyor.

Yapılan açıklamaya göre sade pidenin kilosu 10,95 TL, susamlı yumurtalı pidenin kilosu ise 13,70 TL olarak satılacaktır.