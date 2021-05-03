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Ramazan emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı?

Ramazan bayramına sayılı günler kala çoğu kişinin aklında tek soru bulunuyor, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu mu? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İşte ikramiyelerle ilgili alınan son kararlar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:34
Ramazan emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı?
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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Geçen bayramlarda olduğu gibi bu bayram öncesinde emekli olanlar ikramiyesini alacak. Bu sene Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerinde olacak. Bu tarihlerden önceyse emekli bayram ikramiyelerini çekmek için geri sayan çoğu kişi sabırsızlanıyor.

2021 emekli ikramiyesi zammı ne kadar, bayram ikramiyesi kaç TL?

2021 yılı için emekli bayrak ikramiyesine enflasyon oranına göre zam geldi ve bin 100 Türk Lirası şeklinde verileceği açıklandı.

Emekli ikramiyesi yattı mı? Ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK'lı emeklilere 6 Mayıs'ta ödeme yapılacağını, 7 Mayıs'ta BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine bayram ikramiyesi verileceğini söyledi.

Emekli ikramiyesi ve maaşı alacaklar yasaklardan muaf mı?

İçişleri Bakanlığından sıkça sorulan sorular yayınlandı. Sayısız emeklinin beklediği emekli maaşlarının ve ikramiyelerin yatırılacağı tarihler belli oluyor. Bakanlık, 3-15 Mayıs tarihleri ​​arasında maaş ve ikramiye alan vatandaşların yasaklardan muaf olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Buna göre; 3 - 15 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında ödenecek emekli aylıkları ve ikramiyeler ve diğer maaş / emeklilik / maaş ödemeleri tam kapanma döneminde;

Türkiye Bankalar Birliği tarafından ilan edilen takvim ve sürelere uyum,

TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre ilan edilecek takvim ve dönemlerde kendi grubuna karşılık gelen dönemde kullanılmak üzere,

Maaşın ödeneceği en yakın banka şubesine gitmek,

Güzergah ve saat kuralına uyulduğu sürece vatandaşlarımız bu konuda banka ve ATM şubelerine gidiş-dönüş sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Vatandaşlarımızın ikamet ettikleri yere en yakın banka şubesine bir an önce ulaşabilmeleri için bu muaf zamanından yararlanmaları çok önemlidir.

maaş / aylık / ücret veya ikramiye ödenirken Fiziki mesafe tedbirleri başta olmak üzere salgın önlemlerine aykırı faaliyetlerin ortaya çıkmasını önlemek için mülki idare amiri yönetiminde bankalarda gerekli tedbirleri almalı, açılacak şube sayısı ve istihdam edilen personel sayısı artırılmalıdır. Yoğun olunmasının önlenmesi için bu dönemde banka şubelerinin açılış ve kapanış saatlerinin uzatılması mümkün olacaktır.




Son Güncelleme: 03.05.2021 18:34
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Ramazan BayramıEmekliİkramiye
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