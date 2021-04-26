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Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyeleri zamlı mı yatacak? İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekliler ikramiyelerinin tutarını araştırmaya başladı. Bayrama sayılı günler kala bu sene milyonların gözü emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağında. Çoğu kişi, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesinin tutarı ne kadar? sorularını merak etmeye başladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:20
Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyeleri zamlı mı yatacak? İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
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Ramazan Bayram’ına artık sayılı günler kaldı. Emeklilerin bu bayramda en çok araştırdığı konu ikramiyeler. Çoğu emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar verileceğini merak etmeye başladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği henüz netlik kazanmış değil. Bugün yapılacak olan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi arttı mı? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli olanlara müjdeli haber vererek, bayram ikramiyesinde zam düzenlemesine gidileceğini açıkladı. Erdoğan, bundan yaklaşık olarak 3 sene önce bayramlarda 1000’er TL ikramiye ödemesi sözünü verdiğini ve uygulamanın başlatıldığını açıklamıştı. Enflasyonda oranında artış yapılan bayram ikramiyesinin ramazanda olan ilk ödemesi Mayısıs’ta  kurban bayramınınsa temmuz ayı içerisinde olacağını belirtti. En düşük emekli maaşının 1500 TL düzeyine çıkararak vatandaşların mağdur olmamasını da göz önünde bulundurduklarını belirtti. Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 TL’den başladığının da altını çizdi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:20
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RamazanKurbanBayramİkramiyeEmekli
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