Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı?

Türkiye’nin en büyük granit üreticilerinden biri olan Qua Granite halka arz oluyor. Qua Granite arz sonuçları hakkında gelecek açıklamalar ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Qua Granite halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve borsa koduna haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

QUA Granite halka arz ne zaman bitiyor?

5 Nisan saat 10.30 itibarıyla başlayıp 6 Nisan Salı günü saat 13.00’e kadar taleplerin iletilmesi gerekiyor. Qua Granite halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet ortak satışı yöntemiyle toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek olan şirkete yatırım yapmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri merakla bekliyor.

Son iki yıl içinde cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL'ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşiyor.

Qua Granit Borsa Kodu ve Hisse Fiyatı

Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle yapılacak. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek. Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece herkese eşit pay dağıtımı yapılmış olacak.

Dağıtma işlemi 6 Nisan 2021 Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin % 20'si BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü haline gelmiş olacak.

“Yeni başlayacak yatırıma değil, süren yatırıma ortak olacaklar”

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla kazanılacak olan yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını belirtti.

Halka arzın sonrasında şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık. Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz." sözlerini ifade etti.