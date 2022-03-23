QNB Finansbank Enpara Tüm Müşterilerine 1.000TL Dağıtıyor! Çevresine Kredi Kartı Önerisinde Bulunan Enpara'lı Müşteriler Toplamda 1.000TL Kazanacak!

Masrafsız dijital bankacılık hizmetleri ile Türkiye'de milyonlarca müşteri sayısına ulaşan Enpara, havale/eft, fatura ödeme gibi birçok işlemlerde herhangi bir ücret talep etmemesiyle biliniyor. Aidatsız kredi kartı, masrafsız bankacılık anlayışı ile milyonlarca kullanıcıya üst düzey bir müşteri memnuniyeti sunan Enpara geliştirdiği sistem ile birlikte Türkiye'de en bilindik bankacılık sistemlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. QNB Finansbank Enpara yaptığı yeni kampanya ile birlikte ise kullanıcılarına 1000TL'e kadar ödül dağıtıyor. Peki nasıl? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Enpara mobil bankacılık uygulaması üzerinden "Bizi tavsiye edin" kısmından arkadaşlarınıza yapacağınız Enpara tavsiyesi karşılığında 1000TL'e kadar ödül kazanabilirsiniz. Bu sayede çevrenizi de Enpara'nın avantajlarından faydalanmasını sağlayabilecek hem de referans sistemi ile gelir elde edebilirsiniz.

Enpara 1000TL Bizi Tavsiye Edin Kampanyası Şartları

Enpara'nın bu kampanya sisteminde aradığı tek şartlardan bir tanesi çevrenizi davet edeceğiniz bağlantı linki ile arkadaşlarınızın başvuru işlemlerini gerçekleştirmesidir. Bu sayede çevrenizdeki kişilerin sizlerin referansı ile bankacılık sistemlerine girmesini kanıtlayabilirsiniz.

Kampanya 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam ediyor. Enpara kredi kartını çevrenize tavsiye etmeye devam edin ve her bir kullanıcıdan 50TL ödülünüz Vadesiz TL hesabınıza aktarılsın.

Kampanya 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında sadece cep şubemizin “Bizi tavsiye edin” adımından yapacağınız tavsiyeler için geçerlidir.

Enpara.com’u tavsiye ettiğiniz kişilerin mutlaka kendileriyle paylaştığınız linki kullanarak Enparalı olması gerekir.

Sadece sistemsel olarak takip edebildiğimiz tavsiyeler için bağış yapabileceğimiz için yukarıda belirtilen yöntem dışında yapılan tavsiyeler kampanya kapsamında değildir.

Kampanyadan yararlanabilmek için Enpara.com’u tavsiye ettiğiniz kişilerin Enparalı olduktan sonraki bir aylık dönemde Enpara.com’u kullanmaya başlamaları gerekir. Tavsiye ettiğiniz kişilerin Enpara.com’da herhangi bir hesap hareketi oluşturmaları veya kredi kartlarıyla harcama yapmaları Enpara.com’u kullanmaya başladıkları anlamına gelir.

Tavsiye ettiğiniz kişi Enpara.com’u kullanmaya başladığında hem kendisi hem de sizin adınıza olmak üzere 2 hayvan dostumuzun birkaç günlük mama ihtiyacı karşılanacak şekilde bağış yapılır.

Enpara 1000TL Ödül Nasıl Kazanılır?

Enpara üzerinden yapacağınız davetler ile her kullanıcıdan 50TL ödül kazanabilirsiniz. Toplamda 20 kişiyi davet etmeniz durumunda toplam ödül olan 1000TL Vadesiz TL hesabınıza aktarılır. Kampanya sınırları içerisinde her bir kullanıcı maksimum 1000TL ödül kazanabilmektedir.

Ödülü kazanmak için Enpara.com'lu olmanız gerekmektedir. Enpara mobil uygulaması üzerinde "Bizi Tavsiye Edin" butonunu kullanarak sizin için oluşturulan referans bağlantısını WhatsApp, SMS vb. iletişim araçları yoluyla çevrenize göndererek kredi kartı başvurusu yapması gerekmektedir. Davet ettiğiniz kişiler kredi kartını kullanmaya başladıklarında ise 50TL ödül hesabınıza aktarılır.